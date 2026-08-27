Se trata de la incorporación de nuevo material audiovisual en lengua de signos española a los contenidos de autoprotección, accesibles para las personas sordas

Esta iniciativa, desarrollada en colaboración con la Federación de Asociaciones de Personas Sordas de las Islas Canarias (FASICAN), supone un nuevo avance del CECOES 112 en su compromiso por hacer más accesible la información relacionada con las emergencias y garantizar que los consejos de prevención y autoprotección lleguen a toda la ciudadanía.

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Videoconsejos y comunicación accesible

En este sentido, el número de videoconsejos disponibles pasa de 7 a 12, con una imagen renovada, reforzando así el acceso a la prevención y la autoprotección accesibles.

En concreto, se incluyen videoconsejos relacionados con el Plan Específico de Protección Civil y Atención de Emergencias por Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA), el Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Incendios Forestales (INFOCA), el Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Riesgo Volcánico (PEVOLCA), el Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Canarias (PLATECA) y el Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Riesgo de Inundaciones (PEINCA).

El viceconsejero de Emergencias y Aguas del Gobierno de Canarias, Marcos Lorenzo, destaca la importancia de la información en situaciones de emergencia. “Puede ser tan importante como la propia respuesta operativa, y por eso tenemos que asegurarnos de que los mensajes de prevención y autoprotección sean comprensibles y accesibles para todas las personas. La accesibilidad no puede ser un elemento añadido, sino una parte esencial de la comunicación de emergencias”, señala.

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Los 12 vídeos recogen recomendaciones ante situaciones de riesgo por viento, fenómenos costeros, lluvias, tormentas, temperaturas máximas y calima, dentro de los contenidos vinculados al PEFMA.

También incluyen consejos de autoprotección frente a incendios forestales, recomendaciones ante situaciones relacionadas con el riesgo volcánico, pautas frente al riesgo de desprendimientos, contemplado en el PLATECA, y consejos ante inundaciones pluviales y costeras, dentro del PEINCA.

Estos contenidos ofrecen pautas para anticiparse a los riesgos y actuar adecuadamente ante una emergencia. Entre ellas se encuentran consultar las previsiones meteorológicas, evitar las zonas de peligro, seguir las indicaciones de las autoridades.

En este sentido, el 112 Canarias incorpora subtítulos en los vídeos que difunde a través de sus redes sociales, facilitando a las personas sordas y con discapacidad auditiva el acceso a la información de servicio público que se genera durante una emergencia o situación de especial relevancia.