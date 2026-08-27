Virgen del Pino 2026: programa de actos y conciertos de las fiestas de Teror

Las Fiestas del Pino 2026 reúnen alrededor de un centenar de actividades y espectáculos en Teror entre el 21 de agosto y el 26 de septiembre. RTVC se vuelca con las fiestas de la patrona de Gran Canaria y retransmitirá los actos principales

Las Fiestas de la Virgen del Pino 2026 llegan con un amplio programa de actos. Teror acoge entre el 21 de agosto y el 26 de septiembre alrededor de un centenar de actividades y espectáculos con motivo de las fiestas en honor a la patrona de Gran Canaria.

Cartel de las fiestas de la Virgen del Pino en Teror este año / Ayuntamiento de Teror

El programa de las Fiestas del Pino 2026 combina los actos religiosos con conciertos, festivales, propuestas culturales, actividades deportivas, familiares y juveniles. Las principales actividades se desarrollarán en el casco histórico de Teror, especialmente en los alrededores de la Basílica del Pino y la Plaza de Sintes.

El Ayuntamiento de Teror, el Cabildo de Gran Canaria y la Parroquia de Teror organizan una programación que incluye una treintena de conciertos y actuaciones y otra treintena de espectáculos de teatro, danza, clown y malabares dentro del Festival de Arte en la Calle ‘En Pie’.

Programa de actos de la Virgen del Pino 2026

La programación de las Fiestas del Pino en Teror comenzó el 21 de agosto con el 58º Torneo de Fútbol El Pino y continuó el 23 de agosto con la tradicional Feria de Ganado en la Finca de Osorio.

Viernes 28 de agosto

El arranque oficial de las fiestas tendrá lugar el viernes 28 de agosto con el pregón del doctor Luis Peña Quintana, a las 21:00 horas, en la Plaza del Pino.

Ese mismo día comenzará la decimotercera edición del Festival de Arte en la Calle ‘En Pie’, con teatro, música y humor en familia. La jornada incluye también un concierto de la Banda de Música de Teror y actuaciones en los chiringuitos de la Plaza de Sintes.

El Festival ‘En Pie’ continuará los días 29 y 30 de agosto por diferentes espacios del casco de Teror.

Del 1 al 4 de septiembre

El 1 de septiembre tendrá lugar la Subida de la Bandera en la Plaza del Pino y una fiesta infantil en la Plaza de Sintes. También se inaugurará la exposición de promoción turística ‘Vestimentas Tradicionales siglos XVIII-XIX’, que podrá visitarse hasta el 20 de septiembre.

El 2 de septiembre se celebrará un desfile de vestimenta tradicional de Gran Canaria en la Alameda Pío XII.

El 3 de septiembre habrá una fiesta infantil y familiar.

El 4 de septiembre comenzará la programación de conciertos con el Pinito Fest, el festival joven de Teror, con Soge Culebra, Bejo, Rodrigo Fénix, Elo Minetti y DjAiram Vega. Antes, a las 19:00 horas, tendrá lugar uno de los nuevos ‘Tardeos del Pino’, en el Parque de Sintes.

Bajada de la Virgen del Pino: 5 de septiembre

Uno de los principales actos religiosos de las Fiestas de la Virgen del Pino 2026 será la Bajada de la imagen de la Virgen desde su camarín, el sábado 5 de septiembre.

El programa establece el Santo Rosario a las 18:30 horas, la Eucaristía a las 19:00 horas y la Bajada de la Virgen a las 20:00 horas.

La jornada continuará con un tributo a Manuel Carrasco, a cargo de Samuel Tosso, a las 21:00 horas, y el concierto de Nena Daconte, a las 22:30 horas, ambos en la Plaza de Sintes. La noche finalizará con la actuación de Miss Music Band y Aitamy Dj.

Domingo 6 de septiembre

El domingo 6 de septiembre se celebrarán las eucaristías previstas durante la jornada y el Santo Rosario.

Por la tarde habrá un nuevo ‘Tardeo del Pino’, una ofrenda poética a la Virgen en la Basílica del Pino y el 34º Encuentro Folclórico de Gran Canaria, a partir de las 20:30 horas en la Plaza de Sintes.

El programa incluye agrupaciones de El Hierro, Fuerteventura, Gran Canaria, La Gomera, La Palma, Lanzarote, Tenerife y La Graciosa. La jornada terminará con la verbena ‘La Previa’, con La Combinación.

Uno de los momentos de la procesión de la Virgen del Pino con motivo de sus fiestas patronales / Archivo

Romería del Pino 2026: 7 de septiembre

La Romería Ofrenda a Nuestra Señora del Pino se celebrará el lunes 7 de septiembre. La salida está prevista a las 15:30 horas desde el Castañero Gordo hasta la Plaza del Pino.

Participarán carretas y agrupaciones de los 21 municipios de Gran Canaria, además de representaciones de las ocho islas canarias. La Romería del Pino 2026 será retransmitida en directo por RTVC y TVE.

La víspera del Día del Pino continuará con una verbena en la Plaza de Sintes, desde las 20:00 horas, y una exhibición de fuegos artificiales a medianoche desde los terrenos Yánez Matos.

Día del Pino 2026: 8 de septiembre

El Día de Nuestra Señora del Pino, el martes 8 de septiembre, concentrará los principales actos religiosos de las fiestas.

La programación contempla varias eucaristías en la Basílica del Pino, una recepción oficial de autoridades a las 11:00 horas, la solemne Eucaristía a las 12:00 horas y la procesión de Nuestra Señora del Pino por las calles del casco de Teror a las 13:00 horas.

La programación musical del Día del Pino incluye el concierto de Seguridad Social, a las 21:00 horas en la Plaza de Sintes.

Conciertos de las Fiestas del Pino 2026

Los conciertos continúan después del Día del Pino. El 9 de septiembre está previsto el espectáculo ‘Symphonic Rhapsody of Queen’, tributo a Queen, a las 21:00 horas.

El 10 de septiembre será el turno de Cali & El Dandee, también a las 21:00 horas en la Plaza de Sintes.

El 11 de septiembre, el programa incluye el 37º Encuentro Teresa de Bolívar, con Joaquín Sánchez, Adán Moreno y Katie James, además de una verbena.

El 12 de septiembre se celebrará la II Romería del Timple y una nueva jornada del Encuentro Teresa de Bolívar, con ContraVentura y la cantante mexicana Lila Downs. La noche continuará con un tributo a Melendi y una verbena.

Día de las Marías, 13 de septiembre

El domingo 13 de septiembre se celebrará el Día de las Marías, fiesta patronal de la Villa Mariana de Teror.

El programa contempla eucaristías, una eucaristía solemne, la Verbena del Solajero, el Santo Rosario y la solemne Eucaristía de las Marías. A las 20:00 horas tendrá lugar la Procesión de las Marías, acompañada por la Banda de Teror, y posteriormente se celebrarán los fuegos artificiales.

Últimos actos de las Fiestas del Pino 2026

La programación continuará durante la segunda mitad de septiembre.

El 17 de septiembre se celebrará la entrega de Honores y Distinciones del Ayuntamiento de Teror.

El 18 de septiembre habrá un nuevo ‘Tardeo del Pino’, un concierto de la Banda ‘Las Candelas’ y una verbena.

El 19 de septiembre se celebrarán distintas actividades deportivas y la Verbena Canaria, con pasacalles y actuaciones musicales en la Plaza de Sintes.

El 20 de septiembre tendrá lugar la Subida de la Virgen del Pino a su camarín, después de la Eucaristía de las 19:00 horas en la Basílica del Pino.

El programa finalizará con una jornada de ornitología el 24 de septiembre y el 45º Rallye Villa de Teror, previsto para los días 25 y 26 de septiembre.

Consulta el programa completo de las Fiestas del Pino 2026

El Ayuntamiento de Teror ha publicado el programa completo de actos de las Fiestas del Pino 2026, con horarios y localización de las actividades. El programa puede consultarse también en formato digital.