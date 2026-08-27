La UD Las Palmas ha vencido en sus dos primeros partidos de LaLiga Hypermotion pero su técnico, Rubén de la Barrera, considera que ante el Girona el equipo tiene que elevar su nivel de juego

Rubén de la Barrera, en la rueda de prensa previa al partido ante el Girona FC. Imagen UD Las Palmas

El entrenador de la UD Las Palmas, Rubén de la Barrera, sostiene que su equipo debe elevar el nivel de juego exhibido en las dos primeras jornadas en LaLiga Hypermotion para tener opciones de ganar el próximo sábado al Girona FC en el estadio Montilivi.

El técnico gallego ha expresado este jueves en rueda de prensa que pese a haber ganado los dos primeros encuentros, ante Albacete (2-1) y Ceuta (0-2), y coliderar la clasificación junto al CD Tenerife, sus jugadores deben ofrecer «una mejor versión con balón, y más consistente sin él», porque el crecimiento futbolístico, a medida que transcurran las jornadas, debe ser «exponencial».

Pese a que el Girona no ha empezado bien la temporada tras su descenso desde Primera División, con un empate y una derrota, De la Barrera entiende que será un rival «muy complicado», porque está «plagado de buenísimos jugadores», y se ha mostrado convencido de que será «un candidato al ascenso».

Recupera a Enrique Clemente

El preparador coruñés ha confirmado que podrá contar con el lateral izquierdo Enrique Clemente, recuperado de la lesión de rodilla que sufrió durante la pretemporada, aunque no ha revelado si jugará desde el inicio o lo hará a lo largo del choque.

«Es un jugador que ordena a todos los demás en el momento de salir desde atrás, que nos da muchas alternativas, y que beneficia también al resto de sus compañeros; espero que esté pronto», ha apuntado.

Ahora bien, ha matizado que si el zaragozano vuelve al flanco izquierdo de la zaga, no implicará que el italiano Giovanni Bonfanti -ahora improvisado lateral izquierdo- pase a ocupar su puesto natural de central, porque no tiene claro si sería conveniente deshacer la actual pareja en el eje de la de zaga, formada por Álex Suárez y Juanma Herzog, dado el buen rendimiento que están mostrando en este inicio del campeonato.

Últimos días para fichajes

Por otra parte, la UD Las Palmas afronta los últimos días de la primera ventana de fichajes de la temporada 2026-2027 en LaLiga Hypermotion pendiente de la ‘operación salida’, con varios jugadores que pueden salir cedidos del equipo, así como de la posible llegada de un portero y de Juan Carlos Arana, el delantero anhelado.

Pese a que el presidente del club, Miguel Ángel Ramírez, aseguró días atrás que el traspaso del guardameta croata Dinko Horkas no implicará la llegada de otro portero para cubrir su baja, el entrenador del equipo amarillo, Rubén de la Barrera, ha dejado este jueves la puerta abierta a esa posibilidad.

El técnico coruñés no ha sido tajante cuando se le ha preguntado si podría asegurar que no llegará un portero para competir con José Antonio Caro, actual titular, y Adrián Suárez, y se ha limitado a responder que en el partido del próximo sábado en Girona los dos citados serán los cancerberos con los que cuenta.

Salidas y posibles llegadas

Por el contrario, sí se ha mostrado algo más explícito -aunque sin aportar nombres- en cuanto a salidas en forma de cesión de algunos jugadores, para que continúen su proceso de formación, sin entender que ese préstamo suponga un descarte o un castigo.

Y para reforzar su argumento, De la Barrera ha puesto como ejemplo la reciente cesión del defensa central valenciano Carlos Navarro al CD Mirandés, un jugador «con mucho potencial» al que le vendrá «muy bien» su experiencia en el conjunto burgalés.

Aboubacar Bassinga y Adam Arvelo son los principales candidatos a volver a probar suerte en otros equipos, como ya hicieron en el curso pasado.

Mientras tanto, la Unión Deportiva esperará hasta el cierre de mercado, el próximo martes a las 22:59 (hora de Canarias), para incorporar a Juan Carlos Arana (Racing de Santander), si el delantero grancanario, que parece no tener sitio en el conjunto cántabro en Primera División, no encuentra acomodo en algún otro equipo de la máxima categoría.