La Palma trata de recuperar de infraestructuras tras los efectos que el volcán Tajogaite dejó como en la LP-211 de Todoque

Esta semana se modificará el trazado de la LP-211 para realizar los trabajos de recuperación del ancho total de la calzada.

La obra posibilitará contar con una calzada que tendrá 15 metros de ancho, con siete metros destinados a ambos carriles de circulación y márgenes amplios por cada lado para garantizar la seguridad.

Así, el presidente insular, Sergio Rodríguez, señala que la actuación en este tramo de 2,2 kilómetros, también permite contar con amplios arcenes, que también posibilitan mejorar la seguridad y facilitar la apertura de caminos perpendiculares a la vía principal.

Darwin Rodríguez, consejero de Infraestructuras del Cabildo de La Palma, explica que continúan terminando la plataforma al lado mar para poder instalar todos los servicios en el otro lateral de la vía. Añade que «el tráfico se verá desplazado al otro lado para afrontar la recta final de esta obra de emergencia y recuperación».