Este lunes tendremos cielos poco nubosos o despejados salvo algunos intervalos por debajo de los 400-600 metros en zonas bajas del norte de las islas occidentales

El Tiempo en Canarias | Aumento de temperaturas y calima significativa

Comenzamos la semana con calor y con polvo en suspensión en el archipiélago. Este lunes tendremos cielos poco nubosos o despejados salvo algunos intervalos por debajo de los 400-600 metros en zonas bajas del norte de las islas occidentales y vertientes oeste de Fuerteventura y Lanzarote durante la primera mitad del día.

Calima, que será más significativa en las islas más orientales a nivel de superficie. Temperaturas en ascenso, será más acusado en las islas más orientales y se podrán alcanzar o superar localmente los 34ºC en el interior de las islas orientales, de Tenerife y La Gomera.

Viento flojo de componente norte en zonas bajas. En interiores será de componente sur-suroeste moderado. Y en el mar, habrá olas en torno al 1 metro de altura en costas abiertas al norte y litoral oeste de Fuerteventura y Lanzarote. En costas más resguardadas del sur habrá áreas de marejadilla.

Previsión por islas:

El Hierro: Poco nuboso o despejado salvo en el valle de El Golfo que habrá intervalos. Calima significativa. Régimen de brisas en costas y se podrán alcanzar los 30ºC en el interior.

La Palma: Intervalos matinales en costas. En el resto, poco nuboso o despejado con calima. Viento flojo de componente norte en costas. En interior será moderado de componente sur-suroeste. Es probable que se superen localmente los 32ºC en el interior oeste. En la capital irán desde los 22ºC a los 30ºC.

La Gomera: Poco nuboso o despejado. Calima significativa. Predominio de régimen de brisas en costas y se podrán alcanzar localmente los 34ºC en zonas del interior. En la capital irán desde los 24ºC a los 31ºC.

Tenerife: Poco nuboso o despejado salvo intervalos en costas durante las primeras horas del día. Calima significativa. Viento flojo de componente norte en costas con predomino de régimen de brisas. En el interior será moderado de componente sur-suroeste. Se podrán superar localmente los 34ºC en el sur. En la capital irán desde los 23ºC a los 33ºC.

Gran Canaria: Poco nuboso o despejado. Calima significativa. Viento flojo de componente norte en costas y moderado de componente sur en zonas del interior. Se podrán alcanzar o superar los 35ºC de forma local especialmente en medianías del sureste. En la capital irán desde los 23ºc a los 29ºC.

Fuerteventura: Intervalos a primeras horas por debajo de los 400 metros. En el resto, despejado con calima, que podrá ser significativa en superficie. Régimen de brisas y se podrán superar localmente los 35ºC en el interior. Oscilarán entre los 23ºC y los 32ºC en la capital.

Lanzarote: Despejado con calima significativa en superficie, salvo por el oeste que habrá intervalos por debajo de los 300 -400 metros. Se despejará al mediodía. Régimen de brisas y se podrán alcanzar o superar los 34ºC en el interior. La máxima rondará los 33ºC en Arrecife.