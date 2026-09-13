El Gobierno de Canarias ha advertido de que la calima puede generar o agravar los problemas de salud en personas con enfermedades crónicas o afecciones respiratorias

La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias ha declarado la situación de prealerta por calima generalizada en todo el archipiélago a partir de las 00:00 horas de este lunes, debido a un episodio de polvo en suspensión que dejará un índice de calidad del aire muy desfavorable.

Imagen archivo RTVC.

Las mayores concentraciones del polvo sahariano se registrarán en las zonas bajas de Lanzarote y Fuerteventura, donde se superarán los 100 microgramos por metro cúbico a partir de la mañana del lunes.

Calidad del aire

En las medianías y cumbres del resto de las islas las concentraciones podrán superar los 75 microgramos por metro cúbico e incluso alcanzar los 100 microgramos, con un índice de calidad del aire desfavorable a muy desfavorable, especialmente en las zonas medias y altas de las islas de Gran Canaria y de La Palma, aunque con una alta incertidumbre.

La decisión ha sido adoptada a partir de las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (Pefma).

Fenómeno meteorológico

El Ejecutivo regional ha advertido de que este fenómeno meteorológico puede generar o agravar los problemas de salud en personas con enfermedades crónicas o afecciones respiratorias.

Se recomienda a la población consultar y seguir los consejos de autoprotección difundidos por la Dirección General de Emergencias para aminorar los efectos del episodio.

Altas temperaturas

La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias ha declarado la situación de prealerta por altas temperaturas en todas las islas a partir de las 11:00 horas de este lunes, cuando se esperan temperaturas máximas de hasta 37 grados en Fuerteventura, si bien se podrá superar ese valor.

Según ha informado este domingo el Ejecutivo canario en un comunicado, habrá un episodio de temperaturas elevadas este lunes y martes con diferente intensidad según las islas, aunque se mantendrá el seguimiento de la evolución del fenómeno, por si fuera necesario hacer alguna actualización.

En Lanzorte se podrán alcanzar los 36 grados y tanto en esta isla como en Fuerteventura el calor afectará, principalmente, a zonas de interior a lo largo del lunes, aunque tendiendo a extenderse por los litorales del sur y sureste a lo largo del martes.