Calima que será más significativa en medianías y cumbres y en zonas de interior de Fuerteventura y Lanzarote

El Tiempo en Canarias | Calor y calima como protagonistas de la jornada

Este domingo tendremos intervalos nubosos por debajo de los 700-800 metros en zonas bajas del norte de las islas montañosas. Perderán consistencia en horas centrales del día. En el resto, estará poco nuboso o despejado. Calima que será más significativa en medianías y cumbres y en zonas de interior de Fuerteventura y Lanzarote donde podría afectar a superficie.

Las temperaturas subirán sobre todo en medianías y cumbres, salvo en las mínimas de las islas más orientales que se mantendrán sin grandes cambios. Viento entre norte y noreste moderado en zonas bajas que amainará a partir del mediodía. Será de componente este en zonas altas. Y en el mar, predominarán las áreas de marejada en costas abiertas al norte y litoral oeste de Fuerteventura y Lanzarote donde las olas rondarán el 1,5m. En costas más resguardadas del sur habrá áreas de marejadilla.

Previsión por islas:

El Hierro: Intervalos en zonas bajas del norte. En el resto, despejado con calima en altura. Viento alisio entre flojo y moderado en costas. Temperaturas más cálidas en el sur y este.

La Palma: Intervalos nubosos en zonas bajas del norte y este pero perderán consistencia al mediodía. En el resto despejado con ligera calima en altura. Alisio en costas y de componente este en medianías y cumbres. Se podrán superar los 32ºC localmente en el oeste. En la capital irán desde los 22ºC a los 29ºC.

La Gomera: Intervalos en zonas bajas del norte que tenderá a poco nuboso. En el resto, despejado con calima en altura. Alisio moderado que amainará. Temperaturas más cálidas en zonas del sur. En la capital irán desde los 24ºC a los 31ºC.

Tenerife: Intervalos nubosos en zonas bajas del norte que tenderá a poco nuboso al mediodía. En el resto poco nuboso o despejado con calima más significativa en medianías y cumbres. Viento alisio entre flojo y moderado en zonas costeras y de componente este en zonas altas. Se podrán superar los 30ºC en medianías del sureste y en la capital, que rondará los 32ºC.

Gran Canaria: Poco nuboso o despejado salvo en zonas bajas del norte que habrá intervalos. Calima más significativa en medianías y cumbres. Viento de componente norte moderado en costas que amainará por la tarde. En zonas altas será de componente este. Se podrán superar localmente los 34ºC en medianías del SE. En al capital la máxima rondará los 28ºC.

Fuerteventura: Poco nuboso o despejado salvo por el oeste que habrá intervalos. Calima, más significativa en zonas del interior. Viento de componente norte moderado amainando por la tarde. Se podrán superar los 32ºC en el sureste. En la capital la máxima rondará los 30ºC.

Lanzarote: Poco nuboso o despejado con intervalos matinales en el oeste. Calima, más significativa en zonas del interior. Viento de componente norte moderado, que amainará por la tarde. Se podrán superar los 30ºC en el interior. La máxima rondará los 31ºC en Arrecife.