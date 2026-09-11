Vuelven a subir las temperaturas y regresa la calima al archipiélago

Comenzamos el fin de semana con tiempo nuevamente caluroso. Este sábado tendremos cielos nubosos en zonas costeras del norte de las islas montañosas que tenderá a intervalos al mediodía

Comenzamos el fin de semana con tiempo nuevamente caluroso. Este sábado tendremos cielos nubosos en zonas costeras del norte de las islas montañosas que tenderá a intervalos al mediodía. En el resto de zonas, estará poco nuboso o despejado. En Fuerteventura y Lanzarote, habrá intervalos en el oeste que serán más compactos a primeras y últimas horas.

Calima ligera en altura que será más significativa en Fuerteventura y Lanzarote. Las temperaturas máximas subirán y será más notable en el interior. Las mínimas subirán ligeramente en las islas orientales. Alisio moderado con intervalos de fuerte en el sureste y noroeste de las islas montañosas y en zonas del interior y sur de Fuerteventura y Lanzarote donde son probables rachas ocasionalmente muy fuertes.

Y en el mar, habrá mar combinada del norte-noreste con olas que superarán el 1,5m en costas abiertas al norte y litoral oeste de Fuerteventura y Lanzarote. En costas más resguardadas del sur predominarán las áreas de marejada.

Por islas

El Hierro: Intervalos nubosos en el norte. En el resto, poco nuboso o despejado. Viento alisio moderado más intenso en zonas altas de El Pinar. Temperaturas más cálidas en el sur.

La Palma: Nuboso en costas del norte y noreste que tenderá a intervalos. En el resto, poco nuboso o despejado. Alisio moderado, más intenso en zonas bajas expuestas. Temperaturas en ascenso. Se podrán superar los 30ºC en el oeste. En la capital la máxima rondará los 28ºC.

La Gomera: Nuboso en zonas bajas del norte que tenderá a intervalos. En el resto, poco nuboso o despejado. Alisio moderado con probables rachas muy fuertes en el este. Temperaturas más cálidas en el sur. En la capital irán desde los 23ºC a los 29ºC.

Tenerife: Intervalos en el norte, que será más compacto en el noreste. En el resto, poco nuboso o despejado con calima ligera en altura. Aliso moderado, que será más intenso en zonas expuestas y en el sur de Anaga. Temperaturas en ascenso. Se podrán superar los 32ºC localmente en zonas del sur y del valle de Güímar. En la capital la máxima rondará los 30ºC.

Gran Canaria: Nuboso en zonas bajas del norte que tenderá a intervalos. En el resto, poco nuboso o despejado con calima ligera en altura. Alisio moderado con probables rachas ocasionalmente muy fuertes en el sureste y oeste. Se podrán alcanzar localmente los 36ºC en medianías del sureste y suroeste. En la capital irán desde los 23ºC a los 28ºC.

Fuerteventura: Poco nuboso o despejado salvo por el oeste que habrá intervalos. Calima en altura. Alisio intenso en el interior y en el sur de Jandía. Se podrán superar los 33ºC en el sureste. En la capital la máxima rondará los 30ºC.

Lanzarote: Intervalos matinales en el oeste. Calima en altura. Alisio moderado, acelerándose en el sureste. Se podrán superar los 30ºC en el sur. La máxima rondará los 30ºC en Arrecife.

La Graciosa: Intervalos que tenderá a poco nuboso o despejado a partir del mediodía. Calima. Alisio moderado y temperaturas que irán desde los 23ºC a los 28ºC en Caleta de Sebo