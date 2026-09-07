Real Madrid vs La Laguna Tenerife. Consulta el horario y dónde se juega el partido, las estadísticas de ambos equipos que se enfrentan este viernes 11 de septiembre. Partido correspondiente al XV Torneo Costa del Sol. Se puede seguir en directo en rtvc.es

Real Madrid y La Laguna Tenerife se enfrentan este viernes 11 de septiembre, a partir de las 19:00 (hora canaria) en el Pabellón Sergio Scariolo. Partido correspondiente al XV Torneo Costa del Sol.

Real Madrid vs La Laguna Tenerife | XV Torneo Costa del Sol

El Real Madrid y La Laguna Tenerife medirán sus fuerzas este viernes en el segundo encuentro del XV Torneo Costa del Sol, una competición que reúne durante tres días a tres de los grandes equipos del baloncesto nacional junto al Unicaja. El encuentro se disputará a partir de las 20:00 horas en el Pabellón Sergio Scariolo de San Pedro Alcántara (Marbella).

La cita supondrá una nueva oportunidad para ambos conjuntos de seguir avanzando en su preparación de cara a la temporada 2026/27, dentro de un torneo considerado uno de los referentes de la pretemporada europea. La competición se desarrolla entre el 10 y el 12 de septiembre en Rincón de la Victoria, Marbella y Málaga.

Para La Laguna Tenerife, el duelo ante el Real Madrid llega después de su enfrentamiento con el Unicaja, que abrirá el torneo el jueves 10 de septiembre a las 20:00 horas en el Pabellón Rubén Ruzafa de Rincón de la Victoria. El conjunto tinerfeño afronta así dos pruebas de máximo nivel ante dos de los principales aspirantes del baloncesto español.

El encuentro también permitirá comprobar la evolución de dos equipos que llegan con objetivos ambiciosos. La Laguna Tenerife viene de ser semifinalista la pasada temporada tanto en la Liga Endesa como en la Basketball Champions League, mientras que el Real Madrid afronta cada curso con la exigencia de competir por los principales trofeos nacionales y europeos.