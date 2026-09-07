La Laguna Tenerife se mide al Unicaja este jueves en Canarias Play

La plataforma digital Canarias Play, RTVC.es y el canal de YouTube Deportes retransmitirán este jueves 10 de septiembre, a las 19:00 horas, el primer encuentro del conjunto aurinegro en el Torneo Costa del Sol

Patty Mills, durante su debut el pasado 21 de marzo, lideró la contundente victoria de La Laguna Tenerife en Málaga, que puso fin a la racha triunfal del Unicaja. EFE / Álvaro Cabrera

Los canales digitales de RTVC ofrecerán este jueves, a partir de las 19:00 horas, el encuentro entre el La Laguna Tenerife y el Unicaja CB, correspondiente al XV Torneo Costa del Sol, una de las citas destacadas de la pretemporada del baloncesto español.

El partido se disputará en el Pabellón Rubén Ruzafa, en Rincón de la Victoria, Málaga, y podrá seguirse en directo a través de Canarias Play, RTVC.es y el canal de YouTube Deportes. Carlos Bilbao estará al frente de la narración, acompañado en los comentarios por la jugadora de baloncesto Laura Herrera.

Unicaja, Real Madrid y La Laguna Tenerife son los tres equipos invitados a disputar esta edición del Torneo Costa del Sol, que se celebrará del 10 al 12 de septiembre en tres escenarios diferentes de la provincia de Málaga.

El de este jueves será el tercer amistoso de la pretemporada para La Laguna Tenerife, que comenzó su preparación con una victoria ante el Dreamland Gran Canaria y se enfrentó al Casademont Zaragoza en Utebo, donde cayó por dos puntos.

El viernes, ante el Real Madrid

La participación de La Laguna Tenerife en el Torneo Costa del Sol continuará el viernes 11 de septiembre, esta vez frente al Real Madrid a las 19:00 horas en el Pabellón Sergio Scariolo de Marbella, en su segundo y último encuentro del torneo.

Además, el 20 de septiembre, Televisión Canaria volverá a acompañar a La Laguna Tenerife en su último amistoso de la pretemporada, antes de que el equipo tinerfeño comience la competición oficial el día 27 frente al Casademont Zaragoza, en la primera jornada de la Liga ACB. Una temporada en la que afrontará también un nuevo reto continental con su debut en la EuroCup.

El canal público refuerza así su apuesta por el baloncesto canario, acercando a la audiencia las principales citas de los equipos de las Islas dentro y fuera del Archipiélago.