El espacio de igualdad de La Radio Canaria charlará este martes a las 18:05 horas con la presidenta de la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas, Maite Paramio sobre un estudio de ámbito estatal que ha utilizado valores masculinos como referencia en una investigación sobre nutrición en menopausia.

El programa de igualdad de La Radio Canaria, Ídolos de Tara, aborda en su entrega de este martes a las 18:05 horas una de las polémicas más recientes vinculadas a la investigación científica en nuestro país. Un reciente informe de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, (AESAN), sobre alimentación adecuada en mujeres durante la menopausia ofrece recomendaciones basadas en datos obtenidos exclusivamente en hombres. La Asociación Española de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas acudió a los medios de comunicación para denunciar este hecho ante la falta de respuestas de la Administración.

El espacio que conduce la delegada de Igualdad de RTVC, Noemi Galván, charlará esta semana con la presidenta de esta entidad, Maite Paramio, para abordar este hecho como ejemplo de otros tantos que ponen de relieve la visión androcéntrica que marca la investigación científica a lo largo de la historia.

Fue precisamente una investigadora de AMIT, quien descubrió que los valores de referencia de ingesta de hierro y vitamina C procedían de estudios realizados exclusivamente con hombres, sin advertir explícitamente este hecho, algo que desde la entidad se ha considerado una «muestra de mala praxis y falta de rigor científico«.

Maite Paramio, presidenta de AMIT, invitada de esta semana (imagen: comunicadoras Granada)

Igualdad pide su revisión

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha pedido que se revise el polémico informe con un mensaje en redes en el que ha recordado la importancia de que «las mujeres estén presentes en las agendas y en los estudios de salud y que el cuerpo masculino deje de ser la referencia universal para todo, incluso para lo que tiene que ver con la menopausia«.

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, (AESAN), ha solicitado este pasado miércoles a su Comité Científico que revise el informe sobre los riesgos nutricionales de la mujer en menopausia, publicado el pasado mes de marzo.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, pide que se revise el polémico informe y recuerda la importancia de que en los estudios de salud «el cuerpo masculino no sea la referencia universal =

Más científicas en las agendas

La Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas cuenta con usa base de datos de expertas que puede ser utilizada incluso por los medios de comunicación. Visibilizar a las mujeres en la ciencia y contar con sus testimonios es una herramienta fundamental para dejar atrás los habituales sesgos de género que nos afectan. En ese sentido, la responsable de ‘Ídolos de Tara de La radio Canaria recuerda que desde RTVC se ha puesto en marcha una iniciativa similar, una agenda de expertas para que la plantilla tenga contactos de profesionales de todos los ámbitos dispuestas a participar como voces especialistas.