El programa de Igualdad de La Radio Canaria, que dirige y presenta Noemi Galván, estrena este martes 1 de septiembre, a las 18:00 horas, su nueva temporada con una entrevista a la nueva directora del Instituto Canario de Igualdad, Ana Padrón Brito

El programa ‘Ídolos de Tara’ de La Radio Canaria, que dirige y presenta Noemi Galván, reanuda su emisión tras el paréntesis veraniego, y lo hace coincidiendo con su décimo aniversario. El programa, referente sobre la información de Igualdad y con perspectiva de género, se emitirá todos los martes, a partir de hoy 1 de septiembre, a las 18:00 horas.

Noemi Galván, delegada de Igualdad de RTVC y directora y presentadora de ‘Idolos de Tara’.

Este primer programa de la temporada contará con una entrevista a Ana Padrón Brito, nueva directora del Instituto Canario de Igualdad, que tomó posesión de su cargo el pasado 8 de julio, sucediendo así al frente del organismo a su madre, Ana Isabel Brito Brito, fallecida recientemente.

Entre otros contenido, el programa abordará también las cifras récord de violencia de género registradas durante este verano y la crisis migratoria generada en la ciudad autónoma de Ceuta. Además, se hará referencia al Programa de Igualdad de Salud Mental de Atelsam, que ha sido reconocido con el Premio Nacional de Discapacidad Reina Letizia, en la categoría de Igualdad.

Apuesta por la perspectiva de género

Fue en septiembre de 2016 cuando Radio Televisión Canaria (RTVC) abrió una ventana informativa para ofrecer con rigurosidad y profusión la actualidad y el análisis de temas desde la perspectiva de género, una apuesta por aquel entonces novedosa que asumió la radio pública.

«Bien es cierto que paulatinamente, hemos aprendido que ese enfoque en la información debería ser transversal, pero no fue mala idea, al menos como aperitivo, ir poniendo en la agenda informativa esos otros asuntos que pasaban desapercibidos», explica Noemi Galván. «Ahora somos muchas y muchos más las profesionales», continua la delegada de Igualdad de RTVC y directora y presentadora de ‘Ídolos de Tara’, «que entendemos que la realidad del mundo debe contarse con la mayor pluralidad de voces y que también la voz de las mujeres tiene que ir ganando terreno como fuentes expertas. Así lo hemos querido defender desde esta ventana semanal y poquito a poco trasladándolo a nuestra metodología de trabajo a partir de la creación hace cuatro años de la delegación de Igualdad en el grupo Radio Televisión Canaria».

Amenazas a los derechos de la mujer

A lo largo de estos diez años, el programa ha intentado hacerse eco de todos los avances experimentados en la sociedad y adaptarse a las nuevas formas del tratamiento informativo de aquellas cuestiones relativas a la mujer. «No podemos negar», apunta Galván, «que la España de hace diez años no era la misma para las mujeres, pero tenemos que seguir mirando por el retrovisor porque está claro que hoy en día hay amenazas de retroceso en nuestros derechos y nuevos retos que desafían esos avances logrados».

En ese sentido, Galván destaca cómo en esta década no ha sido posible «acabar con la violencia estructural hacia las mujeres y niñas. Desde 2003″, precisa, «esta violencia de género se ha llevado por delante la vida de casi 1.400 mujeres». Sin embargo, la delegada de Igualdad de RTVC matiza que «sería injusto no reconocer los esfuerzos que se han realizado para dotarnos de un sistema que, aunque con errores, funciona y permite proteger a cientos de mujeres cada día».

Con la mirada puesta en el trabajo realizado en estos diez años y con la firme convicción de la necesidad de seguir dando avances en la perspectiva de género, el equipo de ‘Idolos de Tara’ renueva su compromiso de profesionalidad y rigor para seguir siendo el altavoz de las situaciones de desigualdad, para que no pasen desapercibidas.