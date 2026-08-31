El espacio que conduce Rosa Vidal se emitirá todos los lunes a partir de las 22.00 horas

El programa ‘Siempre nos quedará París‘, que conduce Rosa Vidal, regresa a La Radio Canaria tras su paréntesis veraniego este lunes 31 de agosto, a partir de las 22.00 horas.

Rosa Vidal, conductora del programa ‘Siempre nos quedará París’.

En esta nueva temporada el espacio reanuda su propósito de abordar cuestiones como la salud mental, la inteligencia emocional, la psicología y la neurociencia, desde diferentes perspectivas y de la mano de especialistas en las distintas materias. Además, compartirá historias de superación personal que ponen en valor la capacidad de las personas para afrontar las dificultades y seguir adelante.

Uno de los temas a los que se dedicará una atención especial es el amor y todo lo que conllevan las relaciones sentimentales, los vínculos entre personas y todo aquello que nos conecta con los demás y con nosotros mismos.

Como en cada edición, ‘Siempre nos quedará París’ regresa con la intención de conversar sin prisas, para aprender, reflexionar y, sobre todo, para recordar que detrás de cada historia hay una persona. Todo ello envuelto en una sugerente selección musical, acorde con la temática que se aborde.

Junto a un amplio y experto equipo de colaboradores compuesto por diferentes profesionales del periodismo, de la psicología, la medicina, la neurociencia o las redes sociales, asistirá a cada entrega del programa un variado grupo de invitados eventuales que adentrarán al oyente en distintos aspectos de interés emocional. Ellos, y sus historias, serán protagonistas de ‘Siempre nos quedará París’.

‘Siempre nos quedará París’ constata la firme apuesta de Radio Televisión Canaria por reivindicar la importancia de cuidar la salud mental con la misma atención que se presta a la salud física.