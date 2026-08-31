El periodista afronta la séptima temporada del programa de Televisión Canaria con un plató virtual renovado y nuevas herramientas para seguir contando Canarias, desde este lunes 31 de agosto, a las 21:30 horas

Con siete temporadas a sus espaldas, ‘1 Hora Menos’ afronta una nueva etapa con el compromiso de seguir contando Canarias desde sus pueblos, sus paisajes y, sobre todo, desde las historias de sus habitantes. El programa regresa con Victorio Pérez al frente y con un plató virtual completamente renovado, nuevas herramientas de inteligencia artificial y realidad virtual y un mayor protagonismo de los propios canarios.

Este año, además, coincide con una fecha especial para su presentador: Victorio Pérez cumple 20 años en Televisión Canaria. Dos décadas después de su llegada a la cadena, asegura que sigue aprendiendo, sorprendiéndose y poniéndose nervioso ante la cámara. “Sigo enamorado del formato ‘1 Hora Menos’”, reconoce el periodista y presentador, que destaca el vínculo del programa con los espectadores.

La nueva temporada del programa de Televisión Canaria arranca este lunes 31 de agosto, a las 21:30 horas. En esta entrevista, Victorio Pérez repasa la evolución del formato, recuerda algunos de los momentos más marcados de estos años y habla de una manera de hacer televisión cercana, divulgativa y pegada al territorio.

‘1 Hora Menos’ llega a su séptima temporada. Siete años dan para mucho. ¿Qué significa para ti haber mantenido este proyecto durante tanto tiempo y cuál crees que es la clave para que siga conectando con la gente?

Personalmente es una gran ilusión acompañar a los canarios una temporada más. Es nuestra particular ‘vuelta al cole’ y venimos con la maleta llena de historias para contar y las pilas cargadas tras las vacaciones. Todo el equipo del programa está trabajando desde hace semanas para armar el puzle de esta séptima temporada. Sigo enamorado del formato ‘1 Hora Menos’ que combina la información y la divulgación con el entretenimiento más divertido. El programa conecta con la gente porque lo hace la gente. Nos sentimos abrumados con los cientos de llamadas cada día para participar en nuestros juegos en directo, para presumir de sus pueblos o para enseñarnos sus fincas.

¿Qué puede esperar el espectador de esta séptima temporada que no haya visto antes? ¿De qué manera va a sorprender al espectador el uso del plató virtual en esta nueva etapa?

Precisamente, la primera sorpresa es esa. Estrenamos plató virtual completamente renovado. Con nuevos espacios y pantallas gigantes que nos ayudarán a recorrer las islas. Veremos Canarias por tierra, mar y aire. Y gracias a la inteligencia artificial y la realidad virtual sorprenderemos cada noche a los espectadores.

Esta temporada los canarios serán más protagonistas que nunca, literalmente serán reporteros y reporteras mostrando rincones bonitos, pueblos pintorescos o senderos exuberantes. Daremos voz a vecinos con pequeñas historias, escritas con letras mayúsculas. Historias que merecen ser contadas en la televisión pública.

El programa pone el foco en el sector primario, la meteorología y el medio ambiente. ¿Conocemos y valoramos realmente nuestra relación con el territorio y la naturaleza?

En la vorágine del día a día, no levantamos la mirada del teléfono móvil para ver lo que nos rodea. Tenemos la fortuna de vivir en una tierra de gran belleza y, a veces, nos olvidamos. Una tierra que se pinta de verde con cuatro gotas de lluvia. Si la mimamos y la respetamos conseguimos el equilibrio perfecto para dejarla igual de bonita a las futuras generaciones.

El equipo de ‘1 Hora Menos’ ha recorrido prácticamente todos los rincones del Archipiélago. ¿Hay alguna historia que hayas contado en estos años que todavía recuerdes especialmente?

Sin duda, la erupción volcánica de La Palma marcó a todo el equipo del programa. Desde entonces mantenemos un vínculo emocional con los palmeros y su proceso de reconciliación con la naturaleza. También recuerdo el paso de las borrascas de alto impacto en los últimos 7 años. Hemos narrado sus efectos, las consecuencias sobre la población y la transformación del paisaje que provocan. La naturaleza marca el ritmo de nuestros contenidos, por eso celebramos la vida cada noche.

‘1 Hora Menos’ también ofrece una mirada global a fenómenos y acontecimientos que ocurren fuera de las islas. ¿Qué aporta observar el mundo desde Canarias?

Tenemos compatriotas que viven fuera de nuestras fronteras y también tienen su espacio en Televisión Canaria. Acercamos las cámaras de ‘1 Hora Menos’ a otros rincones del planeta donde residen canarios y Canarias. Mostramos las conexiones culturales, patrimoniales o naturales que tenemos con otros puntos del planeta. Queremos seguir viendo al mundo desde este rinconcito en medio del Atlántico porque somos más importantes de lo que creemos.

¿Crees que todavía queda una Canarias desconocida incluso para los propios canarios?

Por supuesto. Todavía quedan muchas historias por contar en pequeños caseríos y barrios. Quedan senderos para recorrer, costa para bucear, vecinos que entrevistar o lugares para echar a volar el dron. Además, el paisaje se transforma con el paso de las estaciones. En Canarias siempre hay algo por descubrir y en el programa tenemos a los mejores exploradores.

Después de tantos años entrando en las casas de los canarios, ¿qué te han enseñado a ti las historias que se han contado? ¿Y qué te gustaría que se llevara el espectador después de ver el programa?

‘1 Hora Menos’ me ha enseñado la humanidad de los canarios. La amabilidad, el cariño por las cosas sencillas, la socarronería… a sonreír a pesar de la adversidad y celebrar la vida en esta tierra que tiene la fortuna de estar separada por mar. Me gustaría que los espectadores se quedaran con esta misma sensación, cada noche, al terminar el programa.

En este tiempo, ¿en qué ha cambiado Victorio Pérez como periodista y comunicador? Y, pese a toda esa experiencia, ¿qué sigue sorprendiéndote o poniéndote nervioso cuando se enciende la cámara?

Este año cumplo 20 años en Televisión Canaria. Sigo siendo la misma persona que cuando llegué a Informativos, pero el adolescente de entonces ha madurado. En estos años he aprendido, con los mejores compañeros, a hacer una televisión con respeto y compromiso. Y sigo aprendiendo, me sigo sorprendiendo y poniendo nervioso. Porque es una gran responsabilidad acompañar a los miles de personas que conectan con nosotros.