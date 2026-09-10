Viernes de tiempo más otoñal con algunas lluvias matinales

Este viernes veremos más nubes, y serán probables lluvias débiles o lloviznas durante la primera mitad del día en las vertientes Norte y Nordeste de las islas más altas

Este viernes veremos más nubes, y serán probables lluvias débiles o lloviznas durante la primera mitad del día en las vertientes Norte y Nordeste de las islas más altas, especialmente en medianías durante la madrugada. Se abrirán claros por la tarde. EN el resto predominarán los cielos poco nubosos. Las temperaturas seguirán descendiendo, máximas 23 – 29ºC en costas. Las más altas en el Valle de Güímar, 30 – 32ºC. Viento del Norte-Nordeste moderado, con intervalos fuertes a muy fuertes por la tarde, rachas 60 – 80km/h. Y en el mar, predominará la marejadilla en las costas protegidas del Sur, y la marejada con áreas de fuerte marejada en el resto, olas 1 – 2m.

Por islas

EL HIERRO: Intervalos nubosos por el Norte y la capital, más abundantes por la mañana con algo de lluvia débil. Temperaturas en descenso, y viento del Nordeste moderado.

LA PALMA: Muchas nubes por el Norte y la Comarca Este con algo de lluvia débil durante la mañana. Intervalos en el resto. Temperaturas suaves y viento alisio mod.

LA GOMERA: Cielos poco nubosos por el Sur y la capital, y abundante nubosidad baja por el Norte y la cumbre con alguna llovizna matinal. Viento del Norte racheado en zonas altas del Sur.

TENERIFE: Cielos nubosos con algo de lluvia débil por el Norte, tendiendo a intervalos. En el resto se alternarán las nubes y los claros. Temperaturas en descenso, aun así habrá máximas 30 – 32ºC en el Valle de Güímar. Viento del Norte fuerte al Sur de Anaga por la tarde.

GRAN CANARIA: Muchas nubes por el Norte y la capital, con algo de lluvia débil en medianías durante la primera mitad del día. Mucho sol en el resto. Temperaturas en descenso, máximas 24 – 30ºC. Y viento del Norte-Nordeste moderado a fuerte.

FUERTEVENTURA: Predominio de los intervalos nubosos, más compactos al amanecer. Temperaturas en ligero descenso, y viento del Norte-Nordeste fuerte en Jandía.

LANZAROTE: Cielos nubosos tendiendo a poco nubosos. Temperaturas algo más suaves, y viento del Norte moderado, arreciando por la tarde en la mitad Sur.

LA GRACIOSA: Predominio de los intervalos nubosos, más abundantes al amanecer. Temperatura máxima de 25ºC. Y viento del Norte-Nordeste moderado.