Este miércoles descenderán las temperaturas pero seguiremos pasando calor en todo el archipiélago

Este miércoles descenderán las temperaturas pero seguiremos pasando calor. Los termómetros podrán alcanzar y superar este miércoles los 36ºC en las medianías del Sur y la cumbre de Gran Canaria, los 34ºC en zonas de interior y del Sur de Fuerteventura, mientras que en el resto de islas los valores más altos se moverán entre 32 – 34ºC. El ambiente más suave en zonas costeras del Norte aunque con sensación de bochorno. En el cielo pocas nubes, salvo algunas de tipo bajo a primeras y últimas horas a menos de 500 – 700m, y algún intervalo de evolución en cumbres centrales de Tenerife en horas centrales del día. Y presencia de calima en altura, con tendencia a retirarse hacia el Suroeste del archipiélago por la tarde. Viento alisio moderado en costas, con intervalos localmente fuertes a muy fuertes en las del Sureste y Noroeste de las islas más altas. Será del Este flojo girando al Norte-Noroeste en cumbres, moderado en El Teide por la tarde. Y en el mar, predominio de la marejadilla en las costas protegidas del Sur, y marejada en las expuestas y altamar, olas 1 – 1,5m.

Previsión por islas

EL HIERRO: Predominio de los cielos despejados con ligera calima, salvo alguna nube baja en el Nordeste. Temperaturas máximas locales 32 – 34ºC en medianías del Sur.

LA PALMA: Salvo algunas nubes bajas por el Norte y Este a primeras y últimas horas, sol con temperaturas veraniegas, máximas 25 – 34ºC. Viento alisio moderado en costas.

LA GOMERA: Cielos despejados con alguna nube baja por el Norte a menos de 600m. Las temperaturas marcará varios grados menos, máximas 32 – 34ºC en medianías del Sur.

TENERIFE: Algunas nubes bajas a menos de 600 – 700m para comenzar y terminar la jornada en puntos del Norte. Mucho son en el resto con ligera calima en altura y calor, máximas 32 – 34ºC en medianías del Este, Sur y Oeste y Sur de Anaga.

GRAN CANARIA: Descenso de temperaturas, aun así, máximas 36 – 38ºC en las medianías del Sureste, Sur, Oeste y parte de la cumbre. Salvo algunas nubes a menos de 500 – 600m por el Norte, sol y calima en altura. Viento del Nordeste moderado en costas.

FUERTEVENTURA: Notaremos menos calor, aunque quedarán máximas 34 – 36ºC en zonas de interior y del Sur. Sol, calima en altura, y viento del Nordeste moderado.

LANZAROTE: Salvo algunas nubes bajas por el Norte y Oeste a primeras y últimas horas, sol con calima en altura. Temperaturas veraniegas, máximas 26 – 33ºC.

LA GRACIOSA: Predominio de los intervalos nubosos con sensación de bochorno. Temperatura máximas de 28 – 29ºC. Y viento del Nordeste 20 – 30km/h.