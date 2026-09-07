El Tiempo en Canarias | Más calor este martes

Este martes será el día con las temperaturas más altas de este episodio de calor, especialmente en medianías del sur y oeste de Gran Canaria

Gráfico RTVC

Este martes esperamos que sea el día con las temperaturas más altas de lo que llevamos de episodio. Los valores en el termómetro especialmente en las medianías del sur y oeste de Gran Canaria podrían llegar y superar los 40, los rondarán en puntos locales de Fuerteventura o Lanzarote y se mantendrán en torno a los 34-36 en el sur de Tenerife, en las islas verdes algo menos según el modelo de previsión.

Las nubes no serán importantes y a lo sumo las veremos por el norte de las islas más montañosas durante las primeras horas con tendencia desaparecer y por el oeste de las orientales. Cobrará mayor protagonismo la calima que aumentará en cantidad y se extenderá a todas las islas.

El viento que estos días ha soplado con rachas intensas, irá amainando y en la mar esperamos en las costas del norte mar de fondo con olas de menos de 2 metros y marejada en las del sur rondando el metro y medio.

Previsión por islas

El Hierro: Día de calor y menos humedad con nubes escasas, a lo sumo por el norte de la isla, también el viento perderá fuerza. Las temperaturas irán de los 22 a los 26 grados en Valverde.

La Palma: Las nubes se situarán en el norte- nordeste de la isla, en el resto solo habrá calima y las temperaturas oscilarán entre los 22 y los 28 grados en la capital.

La Gomera: Los valores del termómetro irán en San Sebastián de los 24 a los 32 grados, aunque podrían subir más en el interior. Se verán algunas nubes al norte y calima.

Tenerife: Veremos nubes en el norte y no se descarta algo de convección con alguna gota. Las temperaturas en Santa Cruz irán de los 25 a los 33 grados. En medianías del sur subirán más.

Gran Canaria: En puntos del interior del sur y oeste de la isla podrían llegar y superar los 40 grados, en la capital y zonas del norte estará más fresco. Nubes dispersas por el norte y calima.

Fuerteventura: Día casi sin nubes, a lo sumo algunas a primera hora. Habrá calima y calor con temperaturas entre los 24 y los 33 en Puerto del Rosario, algo más en el interior sur.

Lanzarote: Veremos algunas nubes por el oeste, calima y poco viento. Las temperaturas variarán entre los 24 y los 34 grados en Arrecife, podrían llegar a los 36 en el centro de la isla.

La Graciosa: Amanecerá con nubes baja poco importantes que se irán enseguida y calima que irá a más, al igual que el calor. Las temperaturas rondarán los 30 grados.