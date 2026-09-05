El Hierro, La Gomera, Tenerife, Gran Canaria y Lanzarote se verán afectadas por distintos fenómenos meteorológicos, con temperaturas de hasta 37 grados

Canarias activa este domingo avisos amarillos por fuerte oleaje, calor y viento. Europa Press

Canarias contará este domingo, 6 de septiembre, con avisos amarillos por fenómenos costeros, altas temperaturas y viento, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

El Hierro, La Gomera y las costas sur de Tenerife y Gran Canaria tendrán riesgo por fuerte oleaje desde las 18.00 horas, mientras que Gran Canaria activará también el aviso por temperaturas de hasta 37 grados desde las 10.00 horas.

Por su parte, Lanzarote tendrá aviso amarillo por viento desde las 16.00 horas, con rachas que podrán alcanzar los 70 kilómetros por hora.

Las temperaturas se mantendrán elevadas

Además, la Aemet prevé rachas muy fuertes de viento del alisio en distintas zonas del archipiélago y presencia de calima, junto a intervalos de nubosidad y posibilidad de alguna precipitación o tormenta ocasional en las cumbres.

En cuanto a las temperaturas, aunque se mantendrán elevadas, se prevé un descenso generalizado de las máximas.

Aun así, podrán superarse los 35 grados en distintos puntos de Canarias. Las noches también continuarán siendo cálidas, con temperaturas que podrían mantenerse por encima de los 25 grados en algunos puntos del archipiélago.