Todos los detalles de la previsión del tiempo en Canarias para este domingo, 6 de septiembre

El tiempo en Canarias | Continúa el calor, la calima y el viento alisio intenso

Este domingo tendremos intervalos de nubes medias y altas que perderán consistencia en las islas occidentales durante la mañana, e intervalos de nubes bajas en el norte. Calima ligera en altura que será más significativa en medianías y cumbres de las islas orientales.

Las temperaturas experimentarán un descenso en medianías del norte y un ligero ascenso en las vertientes del sur donde es probable que se alcancen los 34ºC en las medianías. En el caso de Gran Canaria no se descarta que se alcancen los 37ºC.

Viento alisio intenso con intervalos de fuerte. Probables rachas ocasionalmente muy fuertes en vertientes sureste y noroeste de las islas montañosas. Son probables en el sur de Jandía en Fuerteventura y en el litoral sureste de Lanzarote. En cumbres centrales de Tenerife será flojo de componente sur. Predominio de brisas en costas del suroeste en las islas más altas.

Y en el mar, mar combinada del norte-noreste con olas +1,5m en costas del norte y litoral oeste de Fuerteventura y Lanzarote. En costas del sur predominarán las áreas de marejada.

Previsión por islas:

El Hierro: Despejado con algunas nubes bajas por el norte y noreste. Calima ligera en altura. Alisio fuerte en zonas del sureste y noroeste. No se descartan valores locales de 34ºC en el sur.

La Palma: Despejado salvo en el noreste que habrá intervalos de nubes bajas. Calima ligera en altura. Viento alisio acelerándose en los extremos. Temperaturas muy cálidas. Se podrán alcanzar los 34ºC en El Paso. En la capital la máxima rondará los 27ºC.

La Gomera: Despejado salvo intervalos de nubes bajas por el norte. Calima ligera en altura. Alisio intenso, que será fuerte en el este y noroeste con probables rachas muy fuertes. Temperaturas más cálidas en el sur sin descartar que se alcancen localmente los 34ºC.

Tenerife: Nubes bajas en el norte. En el resto poco nuboso o despejado, con algunos intervalos de nubes medias y altas matinales en el sur. Calima ligera en altura. Alisio intenso en el sureste, noroeste y en el sur de Anaga. Temperaturas cálidas. Se podrán alcanzar y superar de forma local los 34ºC en el valle de Güímar. E irán desde los 23ºC a los 29ºC en la capital.

Gran Canaria: Nubes medias y altas e intervalos de nubes bajas en el norte. Calima más significativa en medianías y cumbres. Alisio fuerte en el sureste y noroeste con probables rachas muy fuertes por la tarde. Se podrán alcanzar localmente los 37ºC en medianías del sur, este y oeste, y con mínimas 26-28ºC. En la capital irán desde los 24ºc a los 27ºC.

Fuerteventura: Intervalos de nubes medias y altas con calima. Alisio intenso on rachas muy fuertes en el sur de Jandía. Temperaturas muy cálidas en el sureste y en el sur, sin descartar localmente los 34ºC. En la capital oscilarán entre los 23ºC y los 30ºC.

Lanzarote: Nubes medias y altas con calima. Alisio intenso con probables rachas muy fuertes en la mitad sur. Temperaturas que oscilarán entre los 23ºC y los 30ºC en Arrecife.