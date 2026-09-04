Tenerife y Gran Canaria, en alerta por riesgo de incendio forestal

El Gobierno canario detalla que el archipiélago sufre un episodio cálido de características tropicales, de ahí el riesgo por incendio forestal

La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias ha declarado este viernes la situación de alerta por riesgo de incendio forestal en Tenerife y Gran Canaria, concretamente en cumbres y medianías de las vertientes orientadas al sur y oeste y al norte por encima de los 600 metros de altitud y las orientadas al oeste, sur y este por encima de los 400 metros de altitud, respectivamente.

Imagen cedida.

El resto de las islas dos capitalinas más Tenerife, La Palma y El Hierro estarán en prealerta.

El Gobierno canario detalla que el archipiélago sufre un episodio cálido de características tropicales, con temperaturas elevadas, humedad relativa baja y viento que podrá alcanzar intensidad moderada, especialmente en las vertientes orientadas al sur y oeste.

Cumbres y medianías

Estas condiciones pueden favorecer una mayor disponibilidad de los combustibles y un incremento del potencial de propagación del fuego.

En Gran Canaria, las condiciones más desfavorables se concentran en las cumbres y las medianías de la mitad suroeste de la isla, con temperaturas que podrán alcanzar y superar los 34ºC en amplios sectores del ámbito, llegando incluso a los 37ºC de manera más local, con baja recuperación nocturna.

Además habrá humedad relativa por debajo del 30%, y vientos que en muchas zonas van a superar los 30 km/h, por lo que las predicciones de mayor resolución muestran una concurrencia de condiciones especialmente desfavorables.

Medidas preventivas

En Tenerife se prevén temperaturas que podrán alcanzar y superar los 33ºC en todo el arco de cumbres y medianías del sur y oeste de la isla, junto con condiciones de baja humedad y viento que aconsejan reforzar las medidas preventivas.

Asimismo, existe la posibilidad de actividad convectiva acompañada por descargas eléctricas con posible afección a zonas forestales, al menos hasta la primera mitad del sábado.

No obstante, la evolución aún presenta una elevada incertidumbre, por lo que se realizará seguimiento continuo y revisión de la situación conforme a las próximas actualizaciones meteorológicas, resaltan desde el Ejecutivo.

Medidas de Grado 1 en Tenerife Sur

El Cabildo de Tenerife activa a partir de las 10:00 horas del 05 de septiembre de 2026 las medidas preventivas correspondientes al Grado 1 de riesgo de incendio forestal en el sector Sur de la isla, ante la evolución de las condiciones meteorológicas.

La consejera de Seguridad y Emergencias, Blanca Pérez, asegura que “La evolución de las condiciones meteorológicas nos obliga a reforzar las medidas preventivas en el sur de la isla. Activamos las medidas de Grado 1 con el objetivo de reducir al máximo cualquier riesgo y evitar situaciones que puedan desencadenar un incendio forestal.”

“Pedimos a la ciudadanía máxima prudencia y responsabilidad. En estos episodios es fundamental evitar cualquier actividad que pueda generar fuego, chispas o calor, especialmente en las zonas de mayor riesgo. La prevención es una tarea de todos.”

La activación permanecerá vigente hasta que se dicte una nueva resolución.

Restricciones en el sur de Tenerife

La declaración del Grado 1 implica la prohibición, dentro de la zona de riesgo de incendios forestales del sector Sur, de diferentes actividades susceptibles de provocar un incendio.

Entre ellas se encuentra la quema de restos vegetales agrícolas y forestales, así como la realización de fuego en exteriores, fumar, utilizar material pirotécnico y emplear maquinaria o herramientas capaces de generar chispas, calor o descargas eléctricas.

En este nivel de prevención continúan permitidas, sin restricciones adicionales derivadas del Grado 1, actividades como los aprovechamientos forestales; el acceso a los miradores; la circulación de vehículos de motor por pistas forestales; y la utilización de áreas recreativas, zonas de acampada y campamentos de gestión pública.

También se mantiene permitido el tránsito y la estancia en el monte, senderos y pistas forestales; la actividad cinegética sin escopeta; el tránsito recreativo con bicicletas y caballos; la circulación por carreteras insulares y vías municipales; así como el acceso de titulares a sus propiedades e infraestructuras.

Municipios incluidos en la zona Sur

La zona de riesgo de incendios forestales comprende los municipios de Candelaria, Arafo, Güímar, Fasnia, Arico, Granadilla de Abona, San Miguel de Abona, Arona, Vilaflor de Chasna, Adeje, Guía de Isora y Santiago del Teide.

También forma parte de este sector la zona del municipio de El Rosario situada al sur de la carretera TF-24, entre La Laguna y El Portillo.

El Cabildo pide extremar las precauciones en toda la isla

Aunque el Grado 1 se concentre en el sector Sur y Suroeste, el Cabildo recomienda extremar las precauciones en todo el territorio insular ante cualquier actividad que pueda originar un incendio forestal.

Se pide prestar especialmente a tener cuidado con el tabaco, los grupos electrógenos, el material eléctrico, la pirotecnia y cualquier otra actividad susceptible de generar fuego. También insta a los promotores privados de actividades que continúan permitidas a adoptar las medidas preventivas necesarias atendiendo a la situación de riesgo existente.