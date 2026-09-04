La calima estará presente en altura en buena parte del Archipiélago. En Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife se espera también nubosidad alta

En Canarias predominarán los cielos nubosos este viernes, además, no se descarta que se produzcan algunas lluvias, eso sí, en general débiles y todo ello, en una jornada en la que se esperan también vientos moderados con rachas fuertes pero, pese a todo, se mantendrán las altas temperaturas de hasta 30 y 32 grados.

Imagen archivo RTVC.

Por tanto, la Agencia Estatal de Meteorología prevé intervalos de nubosidad media durante la tarde, cuando no se descartan tormentas aisladas y precipitaciones débiles, sobre todo en zonas de interior. La situación será más variable durante la segunda mitad del día. La nubosidad de evolución podría dejar algunos goterones en distintos puntos de las Islas, aunque la probabilidad de lluvia será baja y las precipitaciones, en general, débiles.

Calima en Canarias

La calima estará presente en altura en buena parte del Archipiélago. En Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife se espera también nubosidad alta.

Respecto al estado del mar, el viento del norte o nordeste tendrá fuerza 3 a 5, con marejadilla a marejada y mar de fondo del nordeste de uno a dos metros.

Presencia de viento

El viento soplará de componente norte o nordeste, con intensidad moderada. Durante la tarde habrá intervalos de viento fuerte en zonas del sureste y oeste de varias Islas.