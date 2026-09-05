Emergencias prevé una intensificación del alisio y rachas localmente muy fuertes, especialmente durante la jornada del domingo y declara la prealerta por viento

Canarias declara la prealerta por viento en todo el archipiélago desde esta tarde. Europa Press

La Dirección General de Emergencias de Canarias ha declarado la situación de prealerta por viento en todas las islas a partir de las 17:00 horas de este sábado, 5 de septiembre, debido a la previsión de intensificación del alisio.

El aviso afectará especialmente a las zonas expuestas de El Hierro, La Palma, La Gomera, Tenerife y Gran Canaria, así como a áreas del interior y litoral sur de Lanzarote y al sur de Jandía y zonas de interior de Fuerteventura.

Podría intensificarse durante el domingo

Se esperan vientos moderados a fuertes y rachas localmente muy fuertes, con mayores aceleraciones en determinadas zonas por efecto de la orografía.

La situación podría intensificarse durante el domingo, cuando también podrían registrarse rachas puntualmente muy fuertes y de dirección variable en zonas altas por la presencia de nubosidad media de carácter convectivo.