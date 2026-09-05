Emergencias prevé una intensificación del alisio y rachas localmente muy fuertes, especialmente durante la jornada del domingo y declara la prealerta por viento
La Dirección General de Emergencias de Canarias ha declarado la situación de prealerta por viento en todas las islas a partir de las 17:00 horas de este sábado, 5 de septiembre, debido a la previsión de intensificación del alisio.
El aviso afectará especialmente a las zonas expuestas de El Hierro, La Palma, La Gomera, Tenerife y Gran Canaria, así como a áreas del interior y litoral sur de Lanzarote y al sur de Jandía y zonas de interior de Fuerteventura.
Podría intensificarse durante el domingo
Se esperan vientos moderados a fuertes y rachas localmente muy fuertes, con mayores aceleraciones en determinadas zonas por efecto de la orografía.
La situación podría intensificarse durante el domingo, cuando también podrían registrarse rachas puntualmente muy fuertes y de dirección variable en zonas altas por la presencia de nubosidad media de carácter convectivo.