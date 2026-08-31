La Aemet ha dado a conocer los 21 nombres previstos para la próxima temporada de borrascas y danas que se consideren de gran impacto, alternando nombres masculinos y femeninos

Borrasca Emilia, unas de las borrascas de gran impacto que afectó a Canarias en la temporada que termina 2025-2026. Imagen Europa Press

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha dado a conocer este lunes los nombres para la temporada de borrascas y danas 2026-2027, que comienza este 1 de septiembre. Será la décima campaña en la que las borrascas y danas que puedan generar un gran impacto lleven un nombre.

Para el nombramiento se emplea una lista prefijada y acordada entre todos los países del grupo compuesta por 21 nombres, alternando masculinos y femeninos, según apunta la Aemet. Por ese motivo, se sacrificaron algunas letras como la Q y la U porque tienen pocos nombres que comiencen por ellas.

No todas las borrascas y danas serán nombradas, lo serán únicamente aquellas que puedan producir un gran impacto y obliguen a activar avisos por fenómenos meteorológicos adversos en amplias zonas.

Recordemos que los avisos naranjas suponen un peligro importante. Pueden producirse daños graves. Los avisos rojos representan un peligro extraordinario y los impactos pueden ser muy graves o catastróficos.

El nombramiento de borrascas y danas con gran impacto favorece una comunicación más efectiva ante temporales de viento, mala mar, lluvia y nieve. Además, ayuda a su identificación en estudios a posteriori.

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Estos son los nombres

Aemet forma parte del grupo suroeste del nombramiento de borrascas junto con los servicios de meteorología de Francia, Portugal, Bélgica, Luxemburgo y Andorra. Hay nombres de todos esos países y se intenta (aunque es difícil) que sean pronunciables en todos los idiomas.

Así, la primera gran borrasca o dana de la temporada se llamará Adam y le seguirán Bruna, Charles, Diane, Eric, Flora, Gabriel, Heloise, Igor, Julia, Kevin, Lola, Michel, Nathalie, Oscar, Paola, Rafael, Sandra, Thomas, Vera y Walter.