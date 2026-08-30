Todos los detalles de la previsión del tiempo en Canarias para este lunes, 31 de agosto

Comenzamos la semana sin grandes cambios. Este lunes tendremos cielos nubosos en el norte de las islas montañosas con apertura de amplios claros durante el mediodía. En el resto de zonas estará muy poco nuboso o despejado. En Fuerteventura y Lanzarote habrá intervalos matinales en el norte y litorales, que tenderá a poco nuboso o despejado. Aparecerá una tanda de nubes medias y altas a últimas horas de la tarde en las islas más orientales.

Imagen RTVC

Temperaturas en ligero ascenso. Se podrán alcanzar los 30ºC en zonas bajas del sur del área metropolitana de Tenerife y en Lanzarote. Es probable que se superen localmente los 32ºC en medianías del sur y oeste de Gran Canaria y sureste de Fuerteventura.

Viento del noreste moderado con intervalos de fuerte en el sureste y noroeste de las islas montañosas donde son probables rachas ocasionalmente muy fuertes. Predominarán las brisas en costas del sur y suroeste de las islas montañosas.

Y en el mar habrá mar combinada del noreste con olas en torno al 1 – 1,5m en costas abiertas al norte y litoral oeste de Fuerteventura y Lanzarote. En costas más resguardadas del sur, olas por debajo del 1m.

El tiempo por isla:

El Hierro: Intervalos nubosos en el norte. En el resto, poco nuboso o despejado. Alisio moderado acelerándose en zonas altas de El Pinar. Temperaturas sin grandes cambios.

La Palma: Nuboso en el norte y este que tenderá a poco nuboso en el norte. En el resto, poco nuboso o despejado. Alisio moderado, más intenso en el sureste. Temperaturas que irán desde los 21ºC a los 27ºC en la capital.

La Gomera: Nuboso en el norte con claros al mediodía. En el resto, despejado. Viento del noreste moderado y temperaturas que oscilarán entre los 23ºC y los 28ºC en la capital.

Tenerife: Intervalos nubosos en el norte con apertura de claros al mediodía. En el noreste estará nuboso. En el resto, poco nuboso o despejado. Alisio moderado con intervalos de fuerte en el sureste y noroeste. En altas cumbres soplará del oeste-suroeste flojo. Se podrán alcanzar los 30ºC en el sur del área metropolitana.

Gran Canaria: Intervalos nubosos en el norte por debajo de los 800 metros. En el resto, despejado. Viento del noreste moderado más intenso en el sureste y noroeste sin descartar rachas ocasionalmente muy fuertes. Se podrán superar localmente los 32ºC en medianías del sur y oeste. En la capital la máxima rondará los 28ºC.

Fuerteventura: Poco nuboso o despejado. Viento alisio moderado con intervalos de fuerte en el sur de Jandía. Se podrá alcanzar los 32ºC en el sureste. En la capital las temperaturas oscilarán entre los 22ºC y 29ºC.

Lanzarote: Poco nuboso o despejado. Alisio moderado que será más intenso en el interior sur. Se podrán alcanzar los 30ºC en el sureste e irán desde los 22ºC a los 29ºC en Arrecife.

La Graciosa: Poco nuboso o despejado. Viento del noreste moderado y temperaturas que irán desde los 22ºC a los 27ºC en Caleta de Sebo.