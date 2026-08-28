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Todos los detalles de la previsión del tiempo en Canarias para este sábado, 29 de agosto

Según la previsión del tiempo, este sábado tendremos cielos nubosos en el norte de las islas montañosas que tenderá a intervalos al mediodía. No se descarta alguna gota en medianías del noreste de la isla de La Palma. En el resto de vertientes, estará poco nuboso o despejado. En Fuerteventura y Lanzarote estará despejado, salvo en las horas nocturnas que habrá intervalos

Imagen RTVC

Temperaturas máximas en ligero ascenso. Será moderado en medianías y cumbres de las islas montañosas. Viento alisio moderado que será más intenso en el sureste y noroeste sobre todo de Gran Canaria. Predominarán las brisas en costas del suroeste de las islas montañosas.

Y en el mar, mar combinada del norte-noreste en costas abiertas al norte y litoral oeste de Fuerteventura y Lanzarote con olas que podrán alcanzar e incluso superar los 2m. En costas del suroeste de las islas montañosas y litoral sureste de Fuerteventura y Lanzarote olas 0,5 -1m.

Tiempo isla por isla:

El Hierro: Nuboso en el norte con apertura de claros al mediodía. En el resto, poco nuboso o despejado. Alisio moderado, más intenso en zonas altas y temperaturas sin cambios.

La Palma: Cielos nubosos en el norte y este sin descartar alguna gota. En el oeste, poco nuboso o despejado y en el resto, intervalos. Alisio moderado con rachas que irán a menos. Temperaturas en ligero aumento, e irán desde los 21ºC a los 27ºC en la capital.

La Gomera: Nuboso en el norte con apertura de claros por la tarde. En el resto, poco nuboso o despejado. Viento del noreste moderado, más intenso en el este y oeste. Temperatura máxima que rondará los 28ºC en la capital.

Tenerife: Intervalos nubosos en el norte con predominio de cielos nubosos en el noreste. Se abrirán claros al mediodía. En el resto, poco nuboso o despejado. Alisio moderado que será más intenso en el sureste y noroeste. En cumbres, será moderado del suroeste. Temperaturas que ligero ascenso en medianías y cumbres. En la capital oscilarán entre los 23ºC y los 29ºC.

Gran Canaria: Panza de burro en el norte y noreste. Perderá consistencia por la tarde. Volverá a nublarse por al noche. En el resto, poco nuboso o despejado. Alisio moderado, más intenso en el sureste y oeste donde son probables rachas localmente muy fuertes por la tarde. Temperaturas en ascenso en medianías y cumbres. En la capital irán desde los 23ºC a los 28ºC.

Fuerteventura: Poco nuboso o despejado que tenderá a intervalos por la noche. Alisio moderado que será más intenso en el sur de Jandía y en el oeste. Se podrán superar localmente los 30ºC en el sureste. Oscilarán entre los 22ºC y los 28ºC en la capital.

Lanzarote: Intervalos a primeras y últimas horas en el norte y oeste. En el resto, poco nuboso o despejado. Alisio moderado con intervalos de fuerte en zonas del interior. Temperaturas que irán desde los 22ºC a los 28ºC en Arrecife.

La Graciosa: Poco nuboso o despejado, salvo a primeras y últimas horas que habrá intervalos. Viento alisio moderado y temperaturas que irán desde los 23ºC a los 28ºC en Caleta de Sebo.