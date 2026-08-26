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Todos los detalles de la previsión del tiempo en Canarias para este jueves, 27 de agosto

Según la previsión del tiempo, este jueves, regresan las lluvias al norte de las islas debido a la vista de los restos de un frente frio debilitado. Este jueves tendremos cielos con intervalos nubosos en el norte de las islas montañosas que tenderá a nuboso donde se esperan lluvias ocasionales. En Fuerteventura y Lanzarote, estará habrá intervalos matinales pero tenderá a poco nuboso o despejado a partir del mediodía.

Imagen de RTVC

Las temperaturas máximas bajarán en medianías y cumbres del norte de las islas montañosas. Las mínimas subirán ligeramente. El viento alisio moderado, arreciando en la segunda mitad del día. En cumbres de Tenerife y La Palma soplará en general flojo de componente oeste.

Y en el mar, habrá áreas de marejada en costas abiertas al N con olas en torno al 1m. Aumentará el oleaje por la tarde en costas del N de Gran Canaria y litoral W de las islas más orientales. En costas más reguardadas del sur predominarán las áreas de marejadilla.

El tiempo isla por isla:

El Hierro: Nuboso por el norte donde no se descarta alguna gota en medianías al mediodía. En el resto, intervalos nubosos. Alisio moderado, que será más intenso en zonas altas. Temperaturas sin grandes cambios.

La Palma: Nuboso en el norte y este con lluvias que podrán ser moderadas en las medianías. Tenderán a remitir por la tarde. En el resto, intervalos que tenderá a poco nuboso en el oeste. Viento alisio moderado y temperaturas que irán desde los 21ºC a los 27ºC en la capital.

La Gomera: Cielos nubosos en el norte con lluvias en el norte, que podrán ser moderadas en las medianías. En el resto, intervalos nubosos con apertura de claros en el sur por la tarde. Viento alisio moderado y temperaturas que oscilarán entre los 23ºc y los 30ºC.

Tenerife: En el norte tenderá a nuboso durante la mañana con lluvias ocasionales en el norte, que podrán ser moderadas en las medianías durante las horas centrales. En el resto, intervalos con apertura de claros en el sur y este. Viento alisio moderado, más intenso en el sureste y noroeste por la tarde y temperaturas que irán desde los 23ºc a los 30ºC en la capital.

Gran Canaria: Nuboso en el norte donde son probables lluvias débiles y ocasionales que serán más frecuentes en medianías. En el sur, poco nuboso o despejado. Viento del noreste moderado con probables rachas localmente muy fuertes en el sureste y noroeste por la tarde-noche. Temperaturas que podrán superar los 30ºC en zonas del sur y sureste.

Fuerteventura: Intervalos nubosos matinales que tenderá a poco nuboso o despejado. Viento alisio moderado acelerándose en el sur de Jandía por la tarde-noche. Se podrán superar los 30ºC en zonas del sureste. En la capital la máxima rondará los 28ºC.

Lanzarote: Intervalos matinales que tenderá a poco nuboso o despejado. Viento del noreste moderado, que será más intenso en el interior sur. Temperaturas que irán desde los 22ºC a los 28ºC en Arrecife.

La Graciosa: Intervalos nubosos que perderá consistencia por la tarde. Viento alisio moderado y temperaturas que irán desde los 22ºC a los 28ºC en Caleta de Sebo.