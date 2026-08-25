Todos los detalles de la previsión del tiempo en Canarias para este miércoles, 26 de agosto

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Según la previsión del tiempo, este miércoles, en general, habrá menos viento que en jornadas anteriores. Se prevé norte y nordeste flojo con intervalos localmente moderados en las vertientes sureste y noroeste de las islas de mayor relieve, y del oeste flojo a partir de mediodía en las cumbres de La Palma y de Tenerife.

Imagen de RTVC

Será otra jornada de intervalos nubosos en las islas occidentales. Es decir, se alternarán horas de cielo despejado con horas de abundante nubosidad. Muchas de las nubes serán de evolución y su desarrollo quedará limitado a menos de 1200 – 1300 m de altitud. En las islas orientales habrá nubes bajas, por la mañana y al final de la jornada.

Las temperaturas se mantendrán sin cambios. Mejorará el estado del mar, las olas más grandes llegarán a las costas del norte y no superarán el metro de altura. En las costas del este y sureste de Lanzarote y Fuerteventura, y en las del sur de las islas de mayor relieve el mar estará casi en calma.

El tiempo isla por isla:

El Hierro: Sol, nubes en cantidad variable y viento alisio flojo a moderado.

La Palma: Tiempo gris en las horas centrales de la jornada, casi despejdo al amanecer y al final del día.

La Gomera: Pocas nubes, viento de componente norte flojo y temperatura máxima de unos 30ºC.

Tenerife: Intervalos nubosos, viento del nordeste flojo con intervalos moderados y del oeste flojo en el P.N. del Teide

Gran Canaria: Cielo poco nuboso o despejado. Calor, las temperaturas más frescas en las medianías del norte.

Fuerteventura: Nubes dispersas, horas de sol, viento alisio flojo y temperatura máxima de unos 30ºC

Lanzarote: Cielo poco nuboso, temperaturas cálidas y viento de componente norte flojo a moderado.

La Graciosa: Temperatura máxima de unos 28ºC, intervalos de nubes bajas y poco viento.