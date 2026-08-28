El Ministerio de Asuntos Exteriores del Gobierno de España ha rebajado de cuatro a tres el número de españoles desaparecidos por la riada en Nepal que deja ya 477 muertos

Equipos de búsqueda y rescate tras la riada de este miércoles. Imagen Reuters

La Policía de Nepal elevó este viernes a 477 el número de muertos a consecuencia de la riada del miércoles, que arrasó comunidades enteras a su paso, mientras continúan las difíciles tareas de búsqueda de centenares de desaparecidos en una zona entre el norte del país y la frontera con la región autónoma del Tíbet (China).

Según la última actualización previa emitida por la Policía nepalí, Chitwan es el distrito más golpeado, con 186 fallecidos, seguido de Nawalparasi Este (110), Gorkha (44), Nuwakot (37), Dhading (33), Tanahun (28), Nawalparasi Oeste (27) y Rasuwa (12).

Las autoridades afirman haber rescatado o atendido a más de 3.200 personas, la mayoría de ellas en Nuwakot, Rasuwa y Dhading, mientras más de 80 heridos reciben atención médica en centros hospitalarios del Valle de Katmandú.

Más de 15.000 efectivos de las fuerzas de seguridad, que incluyen a agentes de la Policía de Nepal, soldados del Ejército y miembros de la Policía Armada (APF), permanecen desplegados en la zona afectada y sus inmediaciones.

Problemas para acceder a las zonas afectadas

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha alertado, sin embargo, sobre las extremas dificultades para acceder a las áreas más siniestrada debido a la destrucción de decenas de puentes, carreteras y vías de acceso, sumada al barro acumulado y al colapso de las redes de comunicación.

La Autoridad Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres (NDRRMA) contabiliza por el momento 977 personas en paradero desconocido, entre las que figuran 517 extranjeros, 127 nepalíes residentes en el exterior de visita, 85 miembros de las fuerzas de seguridad y aduanas, y decenas de pobladores locales de Rasuwa, Makwanpur y Nuwakot.

Mientras, las autoridades chinas han informado de tres fallecidos y centenares de desaparecidos.

El balance total de víctimas reportadas por ambas partes asciende a 480 fallecidos y más de 1.400 desaparecidos, sin que haya constancia de un equipo coordinador transfronterizo.

Tres españoles desaparecidos

El Ministerio de Asuntos Exteriores ha rebajado este viernes de cuatro a tres el número de españoles que considera desaparecidos en la riada, probablemente por el colapso de un glaciar.

Fuentes de Exteriores han rebajado a tres la cifra de españoles desaparecidos al informar de que la Embajada de España en Nueva Delhi y el Consulado Honorario de España en Nepal, junto con el Consulado General de España en Pekín, siguen atentamente la situación y haciendo gestiones con las autoridades locales.

El jueves, el ministro, José Manuel Albares, había indicado que eran cuatro los españoles que estaban siendo buscados en la zona y no habían sido aún localizados.