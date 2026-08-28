El entrenador del CD Tenerife, Álvaro Cervera, ha advertido de la dificultad del partido ante el Sporting de Gijón este viernes, al que llega el equipo con dos victorias en dos partidos

El entrenador del CD Tenerife, Álvaro Cervera. Imagen CD Tenerife

Álvaro Cervera afronta con máxima exigencia el duelo de este viernes ante el Sporting de Gijón en el Heliodoro Rodríguez López. El entrenador del CD Tenerife ha valorado positivamente el inicio de temporada, con dos victorias en las dos primeras jornadas, aunque ha dejado claro que la plantilla todavía necesita un último refuerzo para completar el ataque, especialmente por la derecha.

El técnico blanquiazul considera que al equipo le vendría especialmente bien incorporar un delantero con velocidad, capaz de disputar balones a los centrales y ofrecer más alternativas en el frente ofensivo. Cervera entiende que el Tenerife puede competir con los jugadores que tiene actualmente, pero sostiene que la llegada de ese perfil permitiría mejorar las prestaciones del conjunto.

El Sporting, rival difícil

El entrenador también ha advertido sobre la dificultad del encuentro ante un Sporting que llega al Heliodoro con buenas sensaciones tras el último partido de LaLiga Hypermotion. Cervera ha señalado la importancia de controlar a futbolistas que son piezas que considera determinantes en el conjunto asturiano y cree que el choque puede parecerse más al segundo partido disputado por el conjunto asturiano, en el que el conjunto gijonés ofreció mejores prestaciones.

El entrenador también dejó abierta la posibilidad de introducir rotaciones: si el equipo atraviesa un buen momento, considera que puede ser una oportunidad para dar entrada a futbolistas que todavía no han tenido protagonismo.

El Tenerife llega al partido después de imponerse al Eibar y al Almería, dos resultados que han situado al equipo en la zona alta de la clasificación. Sin embargo, Cervera ha tratado de rebajar cualquier atisbo de euforia y ha recordado que el objetivo pasa por competir partido a partido.

El Heliodoro volverá a ser otro de los grandes argumentos del conjunto tinerfeño, después de reunir a 17.155 espectadores en el estreno liguero como local.