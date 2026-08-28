La infravivienda afectada por el fuego tenía una gran cantidad de residuos acumulados en su interior, lo que dificultó la labor de los bomberos para extinguir el incendio

Informa: Redacción Informativos RTVC

Los bomberos de Las Palmas de Gran Canaria recibieron sobre las 7:30 horas de este viernes un aviso por un incendio declarado en una infravivienda situada en el barrio de San Nicolás.

A la llegada de los efectivos, la vivienda se encontraba completamente envuelta en llamas, lo que obligó a desplegar un dispositivo para controlar el fuego y evitar que se propagara a otros inmuebles próximos.

El incendio provocó momentos de alarma entre los vecinos de la zona, aunque no hubo que lamentar daños personales. En el momento en el que se originó el fuego, no había ninguna persona en el interior de la infravivienda.

Gran cantidad de humo como consecuencia del incendio en una infravivienda en el barrio de San Nicolás, Las Palmas de Gran Canaria. Imagen RTVC

Los bomberos tuvieron que desalojar de manera preventiva a varias personas que se encontraban en las proximidades, debido a la intensa humareda generada por las llamas. La acumulación de numerosos residuos en el interior del inmueble favoreció la rápida propagación del incendio y dificultó las labores de extinción.

Una vez controlado el fuego, el agua utilizada durante la intervención provocó algunas afecciones en viviendas situadas por debajo de la vivienda siniestrada, aunque no se han registrado daños personales.

Los efectivos de emergencia trabajaron durante la mañana para extinguir completamente las llamas, ventilar la zona y asegurar el entorno, mientras se investigan las circunstancias que pudieron originar el incendio.