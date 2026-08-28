A las 5:13 minutos de la madrugada de este viernes el tránsito de la Luna a través de la sombra terrestre ha generado un eclipse parcial que se ha podido presenciar desde Canarias, tiñéndose de un tono ocre

Informa: Redacción Informativos RTVC

Canarias ha vuelto a ser testigo de uno de los espectáculos astronómicos más bonitos que se puedan observar en el cielo, un eclipse lunar. A las 5:13 minutos de la madrugada el tránsito de la Luna a través de la sombra terrestre ha generado un eclipse parcial, tiñéndose de un tono ocre.

Un momento del eclipse parcial lunar visto esta madrugada desde Mairena del Aljarafe, Sevilla. Imagen EFE

Las islas se encontraban entre las zonas de España con mejores condiciones para seguir el eclipse, ya que la Luna permaneció sobre el horizonte durante buena parte del fenómeno. La recomendación era buscar un lugar con horizonte despejado hacia el oeste o suroeste, lejos de obstáculos y contaminación lumínica.

Eclipse lunar desde Vitoria. Imagen EFE Eclipse lunar desde A Coruña. Imagen EFE

En el máximo, la Luna no desapareció completamente, porque se trata de un eclipse parcial. La mayor parte del disco lunar quedó oscurecida, mientras una pequeña parte permanecía iluminada directamente por el Sol.

Eclipse lunar desde el Teide, Tenerife. Imagen Miguel Ángel Reyes / RTVC Eclipse lunar desde el Teide. Imagen Miguel Ángel Reyes

Eclipse lunar visto desde A Coruña. Imagen EFE

Además, no era necesario utilizar gafas especiales ni ningún tipo de protección ocular, a diferencia de un eclipse solar. El fenómeno podía observarse a simple vista, aunque unos prismáticos o un telescopio permitían apreciar mejor los detalles de la Luna.