El Balonmano Lanzarote Ciudad de Arrecife se mide en la tarde del sábado al Ciudad de Tacoronte Wscan en la Copa de Canarias

El Balonmano Lanzarote Ciudad de Arrecife inicia su andadura en la Copa de Canarias / Lanzarote Deportiva

La plantilla del Balonmano Lanzarote Ciudad de Arrecife se encuentra inmersa en su tercera semana de la pretemporada, aumentando de manera progresiva la carga física y sobre todo, el trabajo que se realiza sobre la cancha de juego . El San José Obrero inicia este fin de semana su andadura en una nueva edición de la Copa Gobierno de Canarias, competición en la que tendrá como rivales a lo largo de las próximas semanas al resto de equipos canarios de la Primera Nacional Masculina.

Calendario copero

El primer compromiso de la Copa Gobierno de Canarias para el Balonmano Lanzarote Ciudad de Arrecife será ante el Ciudad de Tacoronte Wscan Lecomar 13 de Mayo. Los dos equipos ya se vieron las caras la pasada semana en el XLIX Torneo San Ginés de Balonmano, venciendo en las semifinales el cuadro lanzaroteño por 33 a 26. Este nuevo partido servirá a Juanmi Pérez para seguir dando minutos a todos los jugadores e ir adquiriendo los conceptos tácticos trabajados durante la semana.

La Copa Gobierno de Canarias continuará el fin de semana del 5 de septiembre. Una segunda jornada en la que el Balonmano Lanzarote se volverá a desplazar para visitar al MMT Fest Gáldar Gran Canaria. La tercera y última jornada, prevista para el 12 de septiembre, medirá al San José Obrero ante el Balonmano Ingenio, partido que se jugará en el Pabellón Municipal de Titerroy.

El encuentro entre el Ciudad de Tacoronte Wscan y el Balonmano Lanzarote Ciudad de Arrecife se disputa el sábado, a partir de las 17:00 horas, en el Pabellón Municipal de Tacoronte. Antonio Álvarez Prieto y Francisco José Pascual Gómez, son los colegiados designados para el partido de la primera jornada de la Copa Gobierno de Canarias.