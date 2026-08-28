El Rocasa y el Zonzamas se juegan este sábado en Telde el título de la Copa Gobierno de Canarias tras el empate a 24 de la ida

Zonzamas y Rocasa Gran Canaria buscan el título de la Copa Gobierno de Canarias / Rocasa Gran Canaria

Rocasa Gran Canaria y Zonzamas Plus Car Lanzarote tratarán de romper la igualdad de la ida e imponer su balonmano para alzarse con el título de la Copa Gobierno de Canarias, que llega totalmente abierta tras el empate a 24 en el Pabellón Municipal de San Bartolomé (Lanzarote).

Duelo decisivo en Telde

Para el partido de vuelta, las teldenses recibirán a las lanzaroteñas este sábado, a partir de las 17:00 horas, en el Pabellón Antonio Moreno de Las Remudas, en una nueva cita de pretemporada entre ambos representativos canarios en la Liga Guerreras Iberdrola.

Tras el vibrante e igualado partido de ida disputado en tierras conejeras, que concluyó con un empate a 24 goles, la eliminatoria llega completamente abierta y con las espadas en todo lo alto, en un duelo que será el último test del Rocasa Gran Canaria antes de la Supercopa de España.

Las claves del Rocasa para levantar el trofeo

Para el decisivo encuentro, el técnico de la entidad grancanaria, Dejan Ojeda, contará exactamente con las mismas quince jugadoras que disputaron el choque de ida, ya que la central brasileña Mavi continúa lesionada y será baja obligada para la cita.

De cara al duelo, Ojeda ha pedido ser «más sólidas en defensa, disciplinadas en ataque, más constantes en los contactos, más agresivas y seguir haciendo daño en las situaciones de contraataque», como claves para levantar el trofeo en casa.

Las campeonas quieren repetir

Por su parte, en el Zonzamas Plus Car Lanzarote continúan ensamblando las piezas del nuevo proyecto de Sergio Hernández, que pese a sufrir una profunda reestructuración tras la salvación ‘in extremis’ acumula buenas sensaciones y resultados durante la pretemporada.

Las batateras, vigentes campeonas de la Copa Gobierno de Canarias, buscarán dar la sorpresa en Telde y volver a alzar un título que insuflaría de más moral a un vestuario que avanza en su preparación para la Liga Guerreras Iberdrola.