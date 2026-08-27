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Todos los detalles de la previsión del tiempo en Canarias para este viernes, 28 de agosto

Según la previsión del tiempo, este viernes tendremos cielos nubosos en el norte de las islas más montañosas donde no se descartan lluvias débiles y ocasionales en las medianías de esa vertiente durante la primera mitad del día. En el resto, intervalos matinales que tenderá a poco nuboso o despejado.

Las temperaturas no variarán mucho. Viento alisio moderado con intervalos de fuerte en vertientes sureste y noroeste de las islas más montañosas donde son probables rachas localmente muy fuertes, +70Km/h.

Probables rachas fuertes en el oeste y sur de Jandía en Fuerteventura e interior de Lanzarote. Predominarán las brisas en costas del suroeste de las islas más altas.

Y en el mar, predominará la fuerte marejada en costas abiertas al norte y litoral oeste de Fuerteventura y Lanzarote con olas que podrán superar los 2m. En costas más resguardadas del sur habrá áreas de marejada.

El tiempo isla por isla:

El Hierro: Nuboso en el norte sin descartar alguna gota por la mañana. Se abrirán claros por la tarde. En el resto, poco nuboso o despejado. Alisio moderado más intenso en la zona de El Pinar. Temperaturas que irán desde los 17ºC a los 21ºC en la capital.

La Palma: Nuboso en el norte y este con probables lluvias débiles y ocasionales en las medianías por la mañana. En el oeste, poco nuboso o despejado. Alisio moderado más intenso en extremos expuestos y zonas de El Paso. Temperaturas que irán desde los 22ºC a los 26ºC en la capital.

La Gomera: Nuboso en el norte con baja probabilidad de lluvias débiles matinales. Se abrirán claros por la tarde. En el resto, poco nuboso o despejado. Viento del noreste moderado, más intenso en la capital. Temperaturas que irán desde los 24ºC a los 29ºC en la capital.

Tenerife: Cielos nubosos en el norte con baja probabilidad de alguna gota por la mañana. Se abrirán claros al mediodía. En el resto, poco nuboso o despejado. Viento alisio moderado, con intervalos de fuerte en el sureste y noroeste donde son probables rachas localmente muy fuertes por la tarde. Temperaturas que oscilarán entre los 24ºC y los 29ºC en la capital.

Gran Canaria: Panza de burro en el norte y noreste sin descartar alguna gota matinal. En el resto, poco nuboso o despejado. Alisio moderado que soplará fuerte en el sureste y noroeste donde no se descartan rachas localmente muy fuertes. Temperaturas que podrán alcanzar los 30ºC en la mitad sur y oeste. En la capital irán desde los 24ºC a los 27ºC.

Fuerteventura: Intervalos matinales que tenderá a poco nuboso o despejado. Alisio moderado más intenso en el sur de Jandía y temperaturas que irán desde los 23ºC y los 28ºC en la capital.

Lanzarote: Intervalos a primeras y últimas horas que tenderá a poco nuboso o despejado. Alisio moderado acelerándose en el interior. Temperaturas que irán desde los 23ºC a los 28ºC en Arrecife.

La Graciosa: Intervalos nubosos que tenderá a poco nuboso o despejado. Viento alisio moderado y temperaturas que irán desde los 22ºC a los 28ºC en Caleta de Sebo.