Todos los detalles de la previsión del tiempo en Canarias para este domingo, 30 de agosto

Terminamos el fin de semana con menos nubes y más sol. Este domingo tendremos intervalos nubosos en el norte de las islas montañosas sin descartar lluvias débiles y ocasionales en el noreste de La Palma y de Tenerife por la mañana. En el resto de zonas estará poco nuboso o despejado. Habrá intervalos en horas nocturnas en Fuerteventura y Lanzarote. Presencia de calima ligera en altura en las islas más orientales.

Imagen RTVC.

Las temperaturas subirán algún grado en interior de las islas montañosas. El viento será el alisio moderado con intervalos de fuerte en zonas expuestas, sureste y noroeste. En concreto, de las islas montañosas sin descartar alguna racha ocasionalmente muy fuerte en el caso de Gran Canaria y en zonas de El Pinar en El Hierro. En cumbres centrales de Tenerife será moderado del suroeste que rolará a componente oeste por la tarde.

Y en el mar, habrá mar combinada del norte-noreste. Cabe destacar que en costas abiertas al norte y litoral oeste de Fuerteventura y Lanzarote con olas que podrán alcanzar y superar el 1,5m. Por tanto, mejores condiciones en costas del suroeste de las islas montañosas y litoral sureste de las más orientales.

El tiempo por isla:

El Hierro: Intervalos nubosos en el norte tendiendo a poco nuboso. En el resto, poco nuboso o despejado. Alisio moderado más intenso en zonas altas de El Pinar. Temperaturas sin cambios.

La Palma: Nuboso en el norte y este sin descartar lloviznas en el noreste. En el resto, intervalos nubosos salvo en el oeste que estará poco nuboso o despejado. Alisio moderado y temperaturas que irán desde los 22ºC a los 26ºC en la capital.

La Gomera: Intervalos nubosos en el norte. En el resto, poco nuboso o despejado. Alisio moderado y temperaturas que irán desde los 24ºC a los 28ºC en la capital.

Tenerife: Intervalos nubosos en el norte que serán más compactos en el noreste donde no se descarta alguna gota matinal. Se abrirán claros al mediodía. En el resto, poco nuboso o despejado, salvo en el oeste que habrá algún intervalo de evolución. Alisio moderado y temperaturas que irán desde los 24ºC a los 29ºC en la capital.

Gran Canaria: Intervalos nubosos en el norte con amplios claros a partir del mediodía. En el resto, poco nuboso o despejado. Viento del noreste moderado sin descartar rachas ocasionalmente muy fuertes en el sureste y noroeste. Se podrán superar los 30ºC en zonas medianías de la mitad sur. En la capital la máxima rondará los 28ºC.

Fuerteventura: Poco nuboso o despejado, salvo algún intervalo a primeras y últimas horas en norte y oeste. Alisio moderado, que será más intenso en el oeste y sur de Jandía. Se podrán superar los 30ºC en el sureste. En la capital irán desde los 22ºC a los 28ºC.

Lanzarote: Poco nuboso o despejado salvo en el norte y oeste que habrá intervalos a primeras y últimas horas. Alisio moderado, más intenso en el interior y temperaturas que irán desde los 22ºC a los 29ºC en Arrecife.

La Graciosa: Intervalos nubosos que tenderá a poco nuboso o despejado. Viento del noreste moderado y temperaturas que irán desde los 22ºC a los 28ºC en Caleta de Sebo.