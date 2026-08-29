Varias autonomías han marcado una jornada específica para la vuelta a las aulas de la mayor parte de su alumnado

La vuelta al cole arrancará en las islas Canarias el 9 de septiembre para la educación Infantil y Primaria, el día 10 para la Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO) y el día 11 para el Bachillerato.

Imagen archivo RTVC.

En el conjunto de España, la mayoría de alumnos retomarán la actividad lectiva tras las vacaciones de verano durante la segunda semana de septiembre, aunque los primeros escolares en volver a las aulas van a ser los de la Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO) y los de Bachillerato de la Comunidad Foral de Navarra, que lo harán el viernes 4 de septiembre. El resto de alumnos de esta comunidad lo harán entre los días 4 y 8.

Varias autonomías han marcado una jornada específica para la vuelta a las aulas de la mayor parte de su alumnado. De esta manera, el día 7 de septiembre iniciarán su actividad lectiva los alumnos de Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato los alumnos de País Vasco.

Además, el día 8 lo harán los de Castilla-La Mancha; así como los de Cataluña y los de Ceuta. El día 9, los de Asturias; los de la Comunidad Valenciana; los de Galicia; La Rioja y Melilla. El día 10 será el turno de los de Extremadura.

Otras autonomías llevarán a cabo la ‘vuelta al cole’ de manera escalonada. En Andalucía, los estudiantes de segundo ciclo de Infantil y Primaria volverán a las aulas el día 10; y el 15 lo harán los de ESO y Bachillerato.

Ciclo de infantil

En Aragón, los alumnos de segundo ciclo de Infantil, Primaria y ESO se incorporarán a las aulas el día 8, mientras que los de Bachillerato lo harán al día siguiente, el 9.

Por su parte, las clases en las islas Canarias se iniciarán el 9 para Infantil y Primaria; el 10 para ESO; y el 11 para Bachillerato.

El curso escolar 2026-2027 en Cantabria dará inicio el 8 de con la vuelta a las aulas del alumnado de Infantil y Primaria. Los de ESO y Bachillerato se incorporarán al día siguiente, el día 9.

Alumnos de Infantil

En Castilla y León, el periodo lectivo dará comienzo el 9 para los alumnos de Infantil, Primaria y Secundaria (en este último caso, los que se encuentran escolarizados en centros de Primaria). Además, el día 15 lo harán el resto de los de la ESO y Bachillerato (excepto los de Bachillerato a distancia, que lo harán el día 22).

En la Comunidad de Madrid volverán a las aulas el día 7 los alumnos de Infantil, Primaria y Educación Especial. Un día después, el 8, lo harán los de la ESO y Bachillerato.

Por último, las clases en la Región de Murcia comenzarán el 8 de septiembre para el alumnado de Infantil y Primaria, mientras que el 10 de septiembre arrancarán las actividades lectivas para el de la ESO y Bachillerato.