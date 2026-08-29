El programa de ANTOR Norway desarrolló distintos encuentros profesionales en Noruega que reunieron a oficinas nacionales y regionales de turismo

Turismo de La Gomera ha participado como visitante profesional en el roadshow regional organizado por ANTOR Norway, que recorre las ciudades de Bergen, Trondheim y Oslo entre el 25 y el 27 de agosto.

Esta acción se incluye en la estrategia de posicionamiento comercial del destino y tiene como objetivo reforzar el conocimiento de la isla entre los profesionales del mercado turístico noruego, indica una nota del Cabildo.

Imagen archivo RTVC.

La consejera insular de Turismo, Comercio y Consumo, María Isabel Méndez, ha destacado que la presencia de La Gomera en este tipo de encuentros permite acercarse de forma directa a los profesionales que trabajan en el mercado nórdico, conocer mejor sus necesidades y detectar nuevas oportunidades de colaboración para el destino.

Industria turística

El programa de ANTOR Norway desarrolló distintos encuentros profesionales que reunieron a oficinas nacionales y regionales de turismo, aerolíneas, empresas de gestión de destinos, agentes, turoperadores y otros representantes de la industria turística.

Según el Cabildo, la participación de Turismo de La Gomera en estos espacios ha permitido mantener y actualizar contactos con agentes y prescriptores, conocer las principales tendencias de comercialización y analizar perfiles de demanda vinculados a productos especialmente relevantes para la isla, como la naturaleza, la sostenibilidad y las experiencias auténticas.

Asimismo, ha servido para identificar futuras posibilidades de cooperación y promoción en Noruega.