La humorista palmera Petite Lorena será la encargada de reabrir las puertas del Teatro Leal tras el parón estival con ‘Tremenda’

El Teatro Leal de La Laguna inicia el próximo miércoles, 2 de septiembre, su nueva programación cultural de la temporada 2026-2027 con una amplia oferta de espectáculos de música. Así como humor, teatro y danza que, a lo largo del mes, reunirá a artistas de la talla de la humorista Petite Lorena, el grupo musical Septeto Santiaguero, el cantante José Manuel Ramos o la bailarina Laura Morales, en una propuesta que combina el talento canario, nacional e internacional.

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La humorista palmera Petite Lorena será la encargada de reabrir las puertas del espacio cultural tras el parón estival con ‘Tremenda’, los días 2, 3 y 4 de septiembre. También con acento canario, el 14 de septiembre será el turno de Ayoze Pérez y su monólogo ‘Pal que no haya visto otra cosa, está bien’.

Música en directo en la programación

Además, regresan a La Laguna los festivales Reíslas y Fuera Broma, que acercarán al Teatro Leal a cómicos como Pedro Ángel Roca, Isabel Rey y Carmen Romero los días 18, 19 y 20 de septiembre.

La música en directo tendrá un papel destacado en la programación. Los conciertos arrancarán el día 5 con el son cubano del Septeto Santiaguero y continuarán con Arahal, un lugar donde descansar, el 8 de septiembre; una interpretación de la popularísima ‘Carmina Burana’, del compositor alemán Carl Orff, el día 10; ‘Laguneando’, de Javi Hernández, el 12, y ‘Todo de mí’, de José Manuel Ramos, el 13.

La programación musical se completará el 24 de septiembre con la actuación de la artista hondureña Kim Simmons, quien protagonizará la primera cita de la nueva temporada de Efecto Laguna, ciclo impulsado por el Organismo Autónomo de Actividades Musicales, con el objetivo de dar visibilidad a artistas locales y regionales.

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Artes escénicas

Manteniendo su apoyo y compromiso con las artes escénicas, el teatro continúa con ‘Danza en Breve’ su programa fijo dedicado a esta expresión artística, que en septiembre contará con la propuesta Ser pastora, de la coreógrafa e intérprete Laura Morales. La danza contemporánea también estará presente en Anacaona, de los artistas Acerina Amador y Fernando López.

El Leal ofrecerá cuatro propuestas teatrales durante el mes de septiembre: ‘Una para cinco’, de Habemus Teatro (6 de septiembre); ‘Pedro, una rebeldía de silencios’, inspirada en la vida y obra del poeta Pedro García Cabrera (día 20); el infantil ‘El mundo del revés’, a partir de la película ‘Inside Out’ (domingo 27); y ‘La inmortalidad’, una obra de la compañía Delirium Teatro ambientada en La Laguna en la época de la Transición (miércoles 30).

Uno de los grandes atractivos de la programación llegará los días 25 y 26 de septiembre con ‘The Golden Dragon’, de Péter Eötvös, una nueva producción de Ópera de Tenerife incluida en el ciclo Ópera en minúscula. También regresará el 20 de septiembre Sun Dance Family Sessions, una actividad dirigida al público familiar que combina música electrónica, danza y bienestar.