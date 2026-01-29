El Teatro Leal acoge este viernes, 30 de enero, a las 20:30 horas, el reestreno de una de las obras más emblemáticas de la compañía Timaginas Teatro: ‘Magallanes Elcano. La primera vuelta al mundo’

Declaraciones: María del Cristo Rodríguez, directora de Timaginas Teatro / Adrián del Castillo, concejal de Cultura La Laguna

La compañía tinerfeña Timaginas Teatro reestrena en el Teatro Leal de La Laguna este viernes, 30 de enero, a partir de las 20:30 horas, una de las obras más emblemáticas de su repertorio: ‘Magallanes Elcano. La primera vuelta al mundo’, una pieza que, como su título indica, relata la epopeya de la primera circunnavegación al planeta.

Esta representación vuelve a los escenarios con motivo del quinto centenario de la muerte de Juan Sebastián Elcano en 1526. La compañía inicia en La Laguna lo que será una gira por distintas ciudades españolas como Cartagena, Sevilla, Ferrol y Madrid.

Presentación del reestreno de la obra. Imagen Ayuntamiento de La Laguna

La obra vuelve con renovados matices

‘Magallanes Elcano. La primera vuelta al mundo’ vuelve los escenarios con una nueva mirada, renovados matices y un homenaje vibrante a la figura del marino que protagonizó un hito histórico que marcó un antes y un después en la historia de la exploración y la navegación mundial.

Para la compañía, este reestreno no solo tiene un valor simbólico, sino que también invita a reflexionar sobre la trascendencia de este evento histórico, cuyo impacto sigue resonando cinco siglos después. La obra aborda la odisea de la expedición, centrada en las dificultades del viaje, las tensiones humanas y los desafíos del entorno, todo ello visto desde la figura de sus protagonistas Magallanes, Pigaffeta y Elcano. La determinación y liderazgo del guipuzcoano fueron claves para completar la histórica travesía.

El montaje incorpora una nueva puesta en escena, con un elenco renovado y una estética visual que fusiona el teatro clásico con técnicas contemporáneas. Los efectos de luz y sonido, así como el diseño de escenografía, buscan transportar al espectador a los océanos que Elcano y la flota de Las Molucas, con un estilo que subraya la atmósfera épica y, a la vez, humana, de esta aventura.

Quinto centenario de la muerte de Juan Sebastián Elcano

El reestreno se produce en un contexto de conmemoración global del V centenario de la muerte de Juan Sebastián Elcano, una fecha que ha cobrado relevancia tanto en España como en otros países involucrados en la exploración marítima. En este sentido, la obra se presenta como una invitación a profundizar en los aspectos menos conocidos de la historia del marino vasco, mostrando no solo su valor como navegante, sino también sus complejidades como hombre que vivió en un mundo de imponentes retos.

Reestreno de ‘Magallanes Elcano. La primera vuelta al mundo’

A través de esta obra, Timaginas Teatro también reivindica la importancia del papel de Fernando de Magallanes en la historia de la exploración marítima mundial, en su empeño por encontrar el paso hacia el Océano Pacifico a través del estrecho que hoy lleva su nombre. Así, el reestreno no es solo un homenaje a Elcano, sino también un tributo a todos aquellos que, como él, desafían los límites de lo posible, dejando un legado que perdura a través de los siglos.

Este 2026, la compañía invita a todo el público a sumergirse en esta aventura histórica y humana, que nos recuerda el poder del espíritu de exploración y la conexión entre las personas, más allá del tiempo y el espacio, ‘Magallanes Elcano. La primera vuelta al mundo’ es una obra que, más allá de contar la historia de un marinero, nos habla de la universalidad de los sueños, el coraje y la determinación, valores que siguen vigentes en el siglo XXI.