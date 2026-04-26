La jornada en el Auditorio de Tenerife ha comenzado con la actuación de la Agrupación Musical Cruz Santa, una formación con más de ocho décadas

Las bandas de música Cruz Santa (Los Realejos), Princesa Yaiza (El Rosario) y Alcaraván (San Juan de la Rambla) se dan cita este domingo en la Sala de Cámara del Auditorio de Tenerife. Todo ello, para ofrecer un nuevo concierto del ciclo Primavera Musical que organiza la Federación Tinerfeña de Bandas de Música con la colaboración del Cabildo de Tenerife.

Imagen archivo RTVC.

La jornada ha comenzado con la actuación de la Agrupación Musical Cruz Santa. Se trata de una formación con más de ocho décadas. En concreto, llegan desde Los Realejos con la dirección de Moisés Real para afrontar un repertorio. Entre esas obras se encuentran: el pasodoble Carmesina, de Manuel Morales, y el poema sinfónico Juan, el Bautista, de David Rivas.

La segunda banda ha estado en el escenario de la Sala de Cámara ha sido la Asociación Cultural-Musical Princesa Yaiza (El Rosario), que acumula cuatro décadas y media de historia.

Total de 45 componentes

Los 45 componentes, bajo la dirección de Juan Antonio Rancel Tejera han interpretado el pasodoble Enrique López. Así como, de Antón Alcalde, y The Phantom of the Opera, de Andrew Lloyd Weber. Además, con arreglos de Johan de Meij.

Su director es Miguel Ángel Arrocha Rodríguez. En cuanto a los 35 componentes de la Asociación Artística Alcaraván llegan desde San Juan de la Rambla.

Villa del municipio ramblero

El repertorio que ofrecieron en el Auditorio de Tenerife incluyó Pilatus: Mountain and dragons, de Steven Reinecke, y Del mar a la cumbre, de José Luis Peiró, quien compuso esta obra coincidiendo con la celebración del centenario de la concesión del título de Villa al municipio ramblero, que tuvo lugar el pasado año.