Esta producción de Romeo y Julieta cuenta con la participación de la Sinfónica de Tenerife, el Coro Titular Ópera de Tenerife-Intermezzo y un cuerpo de baile

El Auditorio de Tenerife estrena este domingo ‘Roméo et Juliette’, una ópera de Charles Gounod, una nueva producción propia dentro del catálogo lírico de la institución. Las funciones tendrán lugar este domingo, el martes 17, pero continuarán el jueves 19 y el sábado 21, a las 19:30 horas, en la Sala Sinfónica.

Informa. RTVC.

Esta producción también cuenta con la participación de la Sinfónica de Tenerife, el Coro Titular Ópera de Tenerife-Intermezzo y un cuerpo de baile del Centro Internacional de Danza Tenerife, según ha precisado el Cabildo.

Teatro parisino

La propuesta tratará de transportar al público a un teatro parisino del siglo XIX con sus balcones dorados, incluyendo el indispensable de Juliette. Sin embargo, en este espacio que muestra un pasado «lleno de opulencia», aparecerá en su parte trasera como en restauración, una metáfora de la generación más joven que debe «habitarlo y redefinirlo», al igual que los protagonistas frente al rencor familiar heredado. Todo ello, situando la obra entre los años sesenta y setenta.

Para convertir en realidad estas ideas, el director de escena, André Heller-Lopes contó con el escenógrafo Renato Theobaldo y la iluminación de Gonzalo Córdova. La diseñadora de vestuario Sofia di Nunzio completa el equipo junto a Franklin Dávalos, asistente a la dirección escénica y coreógrafo.

Imagen archivo RTVC.

Romeo y Julieta

Asimismo, el Auditorio de Tenerife ha facilitado que el alumnado de tres centros educativos canarios se implique en la construcción de elementos de la escenografía: el IES La Orotava-Manuel González Pérez, el IES Mencey Acaymo de Güímar y CIFP Tony Gallardo (Las Palmas de Gran Canaria).

Además de Airam Hernández como Roméo Montaigu y Sofía Esparza como Juliette Capulet, son voces solitas el bajo-barítono Simón Orfila será Frère Laurent, el barítono Fernando Campero como Mercutio, la mezzosoprano Christina Campsall como Stéphano y la también mezzosoprano Belén Elvira como Gertrude.

Dirección musical

Completan el elenco el barítono Anton Keremidtchiev como el Compte Capulet, el tenor Mario Bahg como Tybalt, el tenor Manuel Gómez Ruiz como Benvolio, el bajo Guillermo Montecino como Grégorio, el barítono Romanas Kudriasovas como Pâris y el bajo-barítono Mikhail Biryukov como Le Duc di Verona.

La dirección musical corre a cargo de José Luis Gómez, quien llevará la batuta de la Sinfónica, mientras que el coro está dirigido por Miguel Ángel Arqued.