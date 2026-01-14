La ópera Orfeo ed Euridice se representará en la Sala Sinfónica del Auditorio de Tenerife los días 22 y 23 de enero a las 19:30 horas

Presentación de Orfeo Ed Euridice. Imagen cedida por el Cabildo de Tenerife

Ópera de Tenerife abre el año con la consolidación de su apuesta barroca de forma estable en la temporada: Orfeo ed Euridice, del compositor alemán Christoph W. Gluck. Los detalles se dieron a conocer este miércoles por el consejero de Cultura del Cabildo de Tenerife, José Carlos Acha; el director artístico del Auditorio de Tenerife, José Luis Rivero; el director musical, Jordi Francés; uno de los directores de escena, Pep Ramis, que forma Mal Pelo junto a María Muñoz, y las cantantes solistas: Teresa Iervolino, Ana Vieira Leite y Mira Alkhovik.

José Carlos Acha comunicó que “las funciones tendrán lugar en la Sala Sinfónica del Auditorio de Tenerife los días 22 y 23 de enero a las 19:30 horas”. “Esta ópera de producción propia de Auditorio de Tenerife lleva el mito griego, bien conocido por todos, a la escena pero con una visión contemporánea, es decir, un espectáculo de ópera en todo su esplendor”, compartió el responsable insular de Cultura.

Una obra que refleja un periodo reformista

José Luis Rivero confirmó la introducción de un título estable en la temporada de Ópera de Tenerife. “Y empezamos casi por el final porque este título se encuentra en el periodo reformista, de transición del barroco al neoclasicismo”, explicó el director artístico, para quien esta obra “es esencial porque representa un momento de cambio en el mundo de la ópera, donde la música y el teatro se unen en favor de la transmisión de emociones”. “Gluck vivía un punto de inflexión en el que quiso unir música, palabra y teatro, pero a mí me parecía que faltaba el cuerpo, y por eso le pedí a Mal Pelo, compañía Premio Nacional de Danza, que asumiera la dirección escénica, avalándole sus trabajos con música barroca”, comentó Rivero.

En cuanto a la parte musical, según informa un comunicado, Jordi Francés destacó “el trabajo arqueológico e histórico que es coger una partitura del siglo XVIII y llevarla a los oídos de hoy”. “Y lo hemos hecho desde el respeto y el conocimiento histórico, investigando para poder colocar esta partitura en el contexto de la escucha actual, teniendo en cuenta la sensibilidad contemporánea”, explicó el director, que llevará la batuta del ensemble Concerto München. Jordi cuenta que “Gluck junto al libretista Raniero de Calzabigi pusieron mucho empeño en esta ópera y lo hicieron en un ejercicio de honestidad, y nosotros ahora desde la música del presente la hemos trabajado con ese pilar de base, en un ejercicio puramente emocional”.

La dirección de escena

Pep Ramis agradeció a José Luis Rivero haber contado con ellos para este reto porque “es la primera vez que hacemos una ópera y dar la dirección de escena de una ópera a dos coreógrafos no es algo habitual”. “Hemos querido ir a la esencialidad de las emociones, a la sencillez y por eso proponemos una escena austera, concreta, lo cual también nos parece un gesto apropiado para estos tiempos que vivimos”, comparte Ramis. “Respetamos el libreto original al completo, pero presentamos una contranarrativa por medio de textos proyectados, algunos nuestros, otros de Shakespeare, pero el principal cambio es que Eurídice no muere, se suicida, y, al final, Orfeo también se suicida; así, ambos se unen en la muerte para que el amor siga más allá de todo”, adelanta el creador.

Las voces

Teresa Iervolino, mezzosoprano que lleva el peso del personaje principal, Orfeo, cuenta que “lo importante es el viaje interior, el valor de lo que representa. “Un mito siempre representa sentimientos y Orfeo tiene que superar mucho dolor en este viaje”, cuenta la cantante italiana, para quien este trabajo “supone darlo todo porque unimos palabra, música y movimiento”. “Es difícil para nosotros los cantantes encontrar el foco interior necesario para interpretar a estos personajes, pero esperamos haberlo encontrado para poder llegar al corazón del público”, deseó Iervolino.

Ana Vieira Leite, quien interpreta a Euridice, cuenta que “es un honor cantar este rol porque aunque lo he hecho en francés, en esta producción me siendo como una página en blanco, lo siento y lo respiro de una forma nueva para mí y ha sido muy interesante descubrir la visión de Pep y María”. “Ellos proponen el suicidio y eso supone mucho más dolor para los personajes, pero también hay algo de esperanza”, analiza la mezzosoprano, quien agradece el añadido corporal: “es incluso mejor para expresarnos, explorar las posibilidades de nuestros movimientos”.

Mira Alkhovik, quien encarna el rol de Amore reconoció que “es mi primera vez en Tenerife y ayer visité el Parque Nacional del Teide y me sirvió de inspiración para mi personaje, que es el amor en sí mismo”. Con esta revelación descubrió el amor “como un bosque en el que poder perderte, como un desierto inmenso, como un fresco océano o como unas impresionantes montañas… así que me di cuenta de que el amor no es solo la dulce belleza sino también la lucha, la fuerza, la resiliencia”. “Definitivamente, la naturaleza de Tenerife me abrió la menta y espero poder llegar así a conectar con el público”, reconoció la soprano.

Una producción sobria pero cargada de contenido

María Muñoz y Pep Ramis cuentan para su propuesta, profundamente estética, poética y ética, con el diseño de escenografía y vestuario de Lluc Castells, el iluminador Luis Martí y el creador de audiovisuales Leo Castro, que proyectará mensajes en las paredes del montaje escénico. La dirección musical corre a cargo de Jordi Francés. Además de las tres cantantes solistas, las voces del Coro Titular Ópera de Tenerife-Intermezzo completan el elenco, bajo la dirección de Miguel Ángel Arqued.

La música será interpretada desde el foso por el ensemble barroco Concerto München, cuyo director musical es Johannes Berger. Además, habrá una orquesta sul palco que tocará desde el escenario e incluso interactuará con los personajes, compuesta por Adrián Linares (violín I), Isaac Pulet (violín II), Leticia Moros (viola), Ángela Lobato (cello), Justo Sanz (chalumeau) y Manuel Vilas (arpa barroca). La propuesta se completa con un cuerpo de baile formado por intérpretes de la compañía Mal Pelo.

El Orfeo ed Euridice de Gluck, que cuenta con un libreto en italiano de Raniero de Calzabigi, se estrenó en Viena en 1762. En esta producción sobria pero cargada de contenido, Mal Pelo desarrolla su propio código artístico del mito, del amor y de la pérdida. De ahí que el movimiento sea uno de los elementos narrativos tanto en la dimensión escenográfica como en la dimensión corporal.

El espectáculo se servirá de la orquesta barroca no como un ejercicio historicista que simula el sonido de la época, sino como un ejercicio performático, con el objetivo de traducir el código del siglo XVIII a los oídos del público de hoy.

Esta obra representa un momento decisivo en la evolución del lenguaje operístico: la palabra es exaltada por el canto, y no al revés; se suprimen los ornamentos y virtuosismos vocales tan característicos de la ópera del momento; y se dota al coro de una función dramática.

Entradas

Las entradas se pueden adquirir en la página web www.auditoriodetenerife.com, en la taquilla de lunes a viernes de 10:00 a 17:00 horas y sábados de 10:00 a 14:00 horas y de forma telefónica llamando al 902 317 327 en el mismo horario. Hay disponibles descuentos para, entre otros, para menores de 30 años, estudiantes, demandantes de empleo y familias numerosas.

El Cabildo ha puesto en marcha por segunda temporada consecutiva la Lanzadera Ópera, ofreciendo transporte gratuito con dos guaguas de TITSA, que partirán desde Adeje y Buenavista, con el Auditorio de Tenerife como destino para todas las funciones de los títulos de abono de Ópera de Tenerife. Los tickets gratuitos se pueden adquirir en www.operadetenerife.com.

Ópera de Tenerife es una iniciativa del Cabildo Insular -a través de Auditorio de Tenerife-, que cuenta con el patrocinio de Instituto Canario de Desarrollo Cultural del Gobierno de Canarias y el Instituto Nacional de Artes Escénicas y Música (INAEM) del Gobierno de España.