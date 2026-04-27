El evento celebra trece años de historia en el Parque Litoral El Rincón con el esperado regreso de El Vega

El Parque Litoral El Rincón acogerá del 11 al 13 de septiembre la decimotercera edición del festival grancanario. La organización presenta una propuesta variada que incluye rock, pop y actividades familiares para celebrar sus trece años de historia.

El ‘LPA BMusic Festival’ 2026 cierra su cartel con El Vega y Madafaka All Star / Imagen de la edición de 2025, portal web del festival

El LPA BMusic Festival 2026 termina de perfilar su fisonomía definitiva para este mes de septiembre. El evento apuesta por el eclecticismo como bandera para atraer a diferentes tipos de público a la capital. La cita refuerza su compromiso con la escena insular mediante confirmaciones de gran calado emocional.

Regresos esperados y fiesta familiar

El artista El Vega vuelve a los escenarios tras un silencio de dieciocho meses. El cantante actuará el domingo 13 de septiembre durante la jornada denominada LPA Fun Family. Su presencia supone el mayor atractivo para el cierre de esta edición.

Madafaka All Star también entra en escena para dinamitar el tardeo del último día. Este grupo se une a formaciones clásicas como Los Salvapantallas y Los Lola. Los Lola regresan al festival tras dos años de ausencia en estas tablas.

La jornada dominical busca la comunión de diferentes generaciones en un ambiente festivo. El Rincón se transformará en un ágora de celebración sin etiquetas ni prejuicios. El vitalismo de El Vega garantiza un broche final lleno de energía.

Rock y vanguardia en el litoral

El viernes 11 de septiembre arranca con una fuerte apuesta por el rock y el metal. Angelus Apatrida y Def con Dos encabezan una noche cargada de distorsión eléctrica. Los grupos Bala, Loncha Velasco y Fuet! completan este inicio tan visceral.

El sábado 12 el festival vira hacia el pop-rock y el mestizaje más actual. Alcalá Norte ofrecerá su única fecha en Canarias para presentar su nuevo cancionero. Maika Makovski celebrará su veinte aniversario plenamente consolidada como una figura esencial.

El cartel del sábado suma también la ironía de Parquesvr y el baile de Micromambo. La ganadora de LPA Emer-gente, Aldara, demostrará el empuje del talento canario más joven. El concurso mantiene abiertas sus inscripciones para nuevas bandas hasta el 1 de junio.

Venta de entradas

La organización ya activa la cuenta atrás con la salida de los Bonos Lanzamiento. Estos pases para viernes y sábado cuestan 45 euros más gastos de gestión. El público puede adquirir estas primeras unidades a través de los canales oficiales.

Las entradas por jornada individual estarán disponibles a partir del próximo 30 de abril. Esta estructura de venta permite que cada asistente diseñe su propia experiencia sonora. El festival facilita así el acceso a sus diferentes propuestas musicales diarias.