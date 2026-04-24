El artista canario Quevedo la publicado su tercer trabajo, ‘El Baifo’, donde ha contado con importantes colaboraciones y donde las referencias culturales del archipiélago cobran especial relevancia

Informa: Redacción Informativos RTVC

El artista canario Quevedo ha publicado este viernes su tercer álbum de estudio, titulado El Baifo, un trabajo de 14 canciones que ya está disponible en plataformas digitales y que refuerza su identidad musical ligada a Canarias. El lanzamiento llega tras una intensa campaña promocional y después de varios adelantos como “Ni borracho” y “Scandic”, que habían liderado listas en semanas previas.

Antes publicó su primer trabajo de estudio ‘Donde quiero estar’ (2023) y ‘Buenas noches’ (2024), a los que precedió su colaboración con Ed Sheeran ‘2Step’ (2022) y el megaéxito global de su sesión con el productor argentino Bizarrap, la ‘Bzrp Music Sessions, Vol. 52’ (también 2022), más conocida por el público español como ‘Quédate’.

Este tercer trabajo mezcla reguetón, afro, bossa nova y elementos tradicionales canarios, e incluye colaboraciones con artistas como Elvis Crespo, Tonny Tun Tun, Nueva Línea o Los Gofiones, en una apuesta clara por unir sonidos urbanos y tradición, con referencias culturales del archipiélago. El propio Quevedo define el proyecto como una vuelta “a celebrar en casa”, reforzando su vínculo con las islas y su imaginario personal.

Playa de Las Canteras, en Las Palmas de Gran Canaria, dentro de la campaña promocional del nuevo disco de Quevedo. Imagen EFE

Fuerte seguimiento en YouTube y en plataformas musicales

El estreno ha generado un fuerte seguimiento desde las primeras horas. Varios temas del álbum comenzaron a posicionarse rápidamente entre las tendencias de música urbana en YouTube, mientras que el lanzamiento completo registró un elevado volumen de reproducciones y guardados en Spotify durante la madrugada de su publicación, replicando el impacto que el artista ya había conseguido con anteriores estrenos inmediatos.

Miles de reproducciones se acumulaban en pocos minutos de sus nuevas canciones, rondando las 80.000 visualizaciones en Youtube durante la noche. En redes sociales, recibe felicitaciones de artistas y la alegría, orgullo y emoción de sus paisanos.

El artista canario Quevedo

Mezcla de sonidos

El álbum ha provocado una rápida conversación en redes sociales, especialmente por canciones como “La Graciosa”, colaboración con Elvis Crespo que combina ritmos tropicales y urbanos, y por el uso de referencias culturales canarias que han conectado con el público desde el primer momento.

Con El Baifo, Quevedo abre una nueva etapa en su carrera, marcada por un sonido más personal y un lanzamiento que, desde sus primeras horas, ha tenido un notable impacto en YouTube y plataformas de streaming, consolidando al artista como uno de los nombres más influyentes del panorama urbano español actual.

Primera entrevista este viernes en Televisión Canaria

El programa ‘Somos Cultura’ de Televisión Canaria entrevista este viernes 24 de abril, a las 22:30 horas, a Quevedo en un especial dedicado al artista y al fenómeno de la música urbana hecha en Canarias.

Bajo el título ‘El Baifo está en casa’, el espacio presentado por Malole Aguilar y dirigido por Paco Sánchez repasa con el cantante su vida y trayectoria, en una conversación en la que participan referentes de la escena urbana de las Islas como Lucho RK, La Pantera o Cruz Cafuné.

Se trata de la primera gran entrevista del artista en la televisión pública de Canarias, en un momento clave para su carrera.