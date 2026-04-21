Televisión Canaria entrevista a Quevedo este viernes en el especial ‘El Baifo está en casa’

El artista grancanario dará su primera entrevista en Televisión Canaria a las 22:30 horas en el programa ‘Somos Cultura’, coincidiendo con el lanzamiento de su nuevo álbum ‘El Baifo’

El programa ‘Somos Cultura’ de Televisión Canaria entrevista este viernes 24 de abril, a las 22:30 horas, a Quevedo en un especial dedicado al artista grancanario y al fenómeno de la música urbana hecha en Canarias.

Bajo el título ‘El Baifo está en casa’, el espacio presentado por Malole Aguilar y dirigido por Paco Sánchez repasa con el cantante su vida y trayectoria, en una conversación en la que participan referentes de la escena urbana de las Islas como Lucho RK, La Pantera o Cruz Cafuné.

Se trata de la primera gran entrevista del artista en la televisión pública de Canarias, en un momento clave para su carrera. Y es que esta misma semana lanzará su nuevo disco ‘El Baifo’, que fue anunciado este martes en un espectáculo de drones en la playa de Las Canteras. Tras la exhibición, sonaron los primeros acordes de ‘Ni borracho’, primer sencillo del álbum, y la icónica ‘Somos costeros’ de Los Gofiones, en un guiño a sus raíces y a su conexión con la identidad canaria.

Precisamente, la agrupación folclórica canaria contará en «El Baifo está en casa» cómo vivieron aquel histórico concierto con Quevedo ante más de 41.000 personas en el Estadio de Gran Canaria. “Fue un momento único. Ver a jóvenes cantar ‘Somos costeros’ emocionó muchísimo y refleja cómo Quevedo ha logrado conectar con públicos de distintas generaciones”, apuntó la presentadora del programa, Malole Aguilar, este martes en el matinal informativo ‘Buenos Días Canarias’.

Parar para volver con más fuerza

Aguilar avanzó algunos detalles del especial, que profundiza no solo en la carrera del artista, sino también en la persona detrás del fenómeno global. “Queremos conocer a Pedro Luis Domínguez Quevedo, al joven grancanario que ha conseguido lo que no ha conseguido ningún otro artista canario en la historia”, señaló.

Para conocer su historia y entender su camino, el programa se detendrá en uno de los momentos más delicados de su carrera, ese momento en el que el artista «tuvo que irse para poder volver», como señaló su amiga y también cantante Aitana.

“Hablamos de ese punto en el que decidió frenar por salud mental, algo que está afectando a muchos jóvenes y puede servir de ejemplo sobre la importancia de parar, echar el freno de mano, tocar tierra y estar con los suyos para poder retomar su carrera” añadió la presentadora.

Proyección internacional de la música hecha en Canarias

El espacio también pondrá el foco en la proyección internacional de la música urbana hecha en Canarias. “Quevedo es quizá el máximo exponente, pero no está solo. Tenemos a toda una generación de artistas que están situando el género urbano en primerísimo nivel, demostrando que desde aquí se pueden crear éxitos globales”, subrayó.

«El Baifo está en casa» se completará con momentos musicales en los que otros artistas reinterpretan temas de Quevedo, llevándolos a nuevos sonidos y mostrando ese diálogo constante entre estilos y generaciones que define la escena actual. “Habrá muchas sorpresas a lo largo del programa”, adelantó la presentadora.

Con este especial, Televisión Canaria reafirma su compromiso con la cultura y el talento del Archipiélago, apostando por contenidos que ponen en valor la creación artística hecha en las Islas y su proyección más allá de nuestras fronteras.