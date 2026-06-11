Seguridad y criptomonedas en ‘La Buchaca’

El magacín sobre economía de La Radio Canaria emite este jueves a las 21:00 horas una entrevista con Guillermo Pérez Alba, creador del proyecto ‘Padre Crypto’

‘La Buchaca‘ se ocupará de los aspectos relacionados con la seguridad y la protección en las operaciones económicas con criptomonedas. Será este jueves 10 de junio a las 21:30 horas en La Radio Canaria, -en redifusión el sábado a las 17:00 horas-, y ofrecerá información concreta y útil para quienes, aún conociendo los riesgos que implica, operan con criptomonedas.

Carlos Guillermo Domínguez, director y conductor del programa, entrevistará a Guillermo Pérez Alba, creador del proyecto ‘Padre Crypto’, divulgador especializado en ofrecer mecanismos para minimizar los peligros en este tipo de operaciones.

«El enfoque de Pérez Alba no se centra en la especulación ni en las promesas para obtener dinero rápido, sino en entender cómo funcionan las criptomonedas, cómo se pueden evitar errores graves y cómo proteger los activos digitales frente a robos, ‘hacker’ y estafas», avanza Carlos Guillermo Domínguez.

Carlos Guillermo Domínguez, director y conductor de ‘La Buchaca’ en La Radio Canaria

«Durante la entrevista se abordarán cuestiones que pondrán sobre la mesa de qué maneras intentan los ‘hackers’ robar criptomonedas, cuáles son las medidas básicas para proteger una ‘wallet’, qué diferencia hay entre privacidad y anonimato, cuánta información puede tener el ministerio de Hacienda sobre las operaciones ‘crypto’ o cómo detectar a los vendehúmos que abundan en este ecosistema», añade el director de ‘La Buchaca’.

Falso atajos

También serán parte del contenido del programa asuntos como el presente y el futuro del mundo ‘crypto’, el papel de Bitcoin, la regulación o la soberanía financiera. «Las experiencias personales de Guillermo Pérez Alba, que ha conocido de cerca numerosos casos de usuarios que han perdido sus criptomonedas, serán clave para aportar herramientas reales en materia de seguridad antes de dar un paso en este escenario de nuevas inversiones», finaliza Domínguez.

‘La Buchaca’, fiel a su compromiso con la información económica de cercanía en La Radio Canaria, invitará en esta entrega a detenerse antes de dar un paso en este nuevo ámbito económico y a aprender a detectar los falsos atajos que anuncian fortunas inmediatas.