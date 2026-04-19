El artista canario Quevedo señala la Playa de Las Canteras y cita a sus seguidores a las 20:30, anticipando que “mañana algo va a pasar en la isla”

Quevedo desata la expectación con un misterioso anuncio en Gran Canaria / Instagram de Quevedo

El artista canario Quevedo ha encendido las redes sociales con una serie de enigmáticas historias de Instagram que apuntan a un posible anuncio inminente.

En las publicaciones, el cantante utiliza un tono misterioso acompañado de un diseño visual reconocible con las ocho estrellas, junto a mensajes como “Hasta mañana”, “El Baifo está en casa” y “Y en el cielo 8 estrellas brillarán…”. Estas pistas parecen hacer referencia tanto a su identidad artística como a un claro guiño al archipiélago canario, representado simbólicamente por esas ocho estrellas.

Historia de Instagram de Quevedo

Cita en Las Canteras

La intriga aumenta con una segunda historia en la que se señala directamente una ubicación: la Playa de Las Canteras, acompañada del texto “Por aquí. 20:30. Esta es la zona”. Según el ha informado a sus fans con esta historia, esa es la zona donde el artista habría citado a sus seguidores para esa hora, generando una gran expectación en la isla.

Historia de Instagram de Quevedo

La pista de “El Baifo”

Además, no es la primera acción dentro de esta estrategia. Días atrás, el artista ya sorprendió con una gran lona en Madrid en la que aparecía sosteniendo un “baifo”, reforzando el concepto que parece guiar la campaña de este futuro disco.

Todo este movimiento encaja con las teorías de sus seguidores, que apuntan a que “El Baifo” podría ser el título de su próximo álbum. El artista ya ha adelantado algunos temas recientes que podrían estar incluidos dentro de este nuevo disco como «Ni borracho» o «Scandic». Lo que refuerza la idea de que un nuevo proyecto musical podría estar cerca.

Expectación en la isla

El mensaje inicial —“Mañana algo va a pasar en la isla”— confirma que se trata de una acción planificada y de gran impacto. No sería la primera vez que Quevedo utiliza campañas enigmáticas para movilizar a sus fans y convertir cada pista en un fenómeno viral. Como ya hizo con el lanzamiento del disco de “Buenas Noches” que ofreció un concierto en la plaza de Santa Ana.

Historia de Instagram de Quevedo

Aunque no hay confirmación oficial sobre la naturaleza exacta del anuncio, todo apunta a un evento sorpresa, un lanzamiento musical o incluso el ‘listening party’ del posible nuevo disco “El Baifo”. Las próximas horas serán clave para descubrir qué se esconde detrás de este movimiento.