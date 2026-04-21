Nueva cuenta atrás de Quevedo: esta noche da a conocer portada y tracklist de ‘El Baifo’

La portada y el nombre y orden de las canciones que componen el nuevo álbum de Quevedo, ‘El Baifo’ estarán disponibles en las próximas horas, según ha anunciado el artista en sus redes
Lo de crear expectación también se le está dando bien al artista canario actual de myor relevancia. Quevedo puso este lunes por la noche a miles de personas a mirar hacia el cielo de Las Canteras para contemplar un baifo y anunció también que el álbum se conocería esta misma semana. Y dicho y hecho, este martes ya ha puesto en marcha la cuenta atrás para conocer la portada y el tracklist (lista de canciones) que compondrán ese trabajo discográfico.
Cada paso que da el grancanario es analizado y seguido con detalle, así que este nuevo anuncio no iba a ser menos. La dosificación de la información de su nuevo álbum, por tanto, no es más que una forma de dar a sus seguidores justo lo que quieren: novedades sobre su ídolo cada día.
Este lunes fue el anuncio de nuevo álbum, del nombre y de la fecha aproximada de estreno. Este martes es el turno de la portada y de la lista de nombres de las cancniones. No sabemos si esa información vendrá acompañada de quiénes colaboran o algún otro dato o si, de nuevo, dejará con la miel en los labios a sus fans para una nueva campaña de márketing.
Lo cierto es que a las 20:30 horas de este martes tendrá a miles de personas atentas a sus móviles.