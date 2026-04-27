RTVC y el Cabildo de Fuerteventura renuevan un acuerdo para impulsar la participación juvenil

Televisión Canaria y La Radio Canaria continuarán su colaboración con la corporación insular para dar visibilidad al talento y las políticas de juventud de la Isla

Informa: Redacción Informativos RTVC

Radio Televisión Canaria y el Cabildo de Fuerteventura han renovado este lunes, 27 de abril, dos convenios de colaboración —uno para Televisión Canaria y otro para La Radio Canaria— destinados a fomentar y dar visibilidad a la población joven de la isla majorera. El administrador general de RTVC, César Toledo, y el consejero de Aguas, Educación y Juventud de la corporación insular, Adargoma Hernández, han formalizado la prórroga de este compromiso esta mañana en las instalaciones de Televisión Canaria en Santa Cruz de Tenerife.

El consejero del Cabildo de Fuerteventura, Adargoma Hernández, y el administrador general de RTVC, César Toledo, durante la firma de renovación del convenio en la sede de Televisión Canaria en Tenerife.

Mediante esta firma, que da continuidad al compromiso ya existente entre ambas instituciones, tanto Televisión Canaria como La Radio Canaria colaborarán en la difusión de tres acciones estratégicas de la agenda juvenil majorera; el certamen ‘Maxoarte’, el mercadillo vinculado a este evento y la Universidad de Verano de Fuerteventura.

Sobre estos proyectos, Adargoma Hernández destacó que el objetivo es precisamente “difundir estas tres acciones importantes” y potenciar el talento joven que se viene impulsando desde hace más de 20 años con propuestas como Maxoarte.

«Agradezco a César Toledo y a todo su equipo el que podamos volver a repetir este convenio y que quiera potenciar la imagen del ente público en una isla no capitalina como es Fuerteventura», señaló el consejero. Por su parte, César Toledo subrayó el deseo de la cadena por conectar con los sectores más jóvenes de la población en todo el Archipiélago. «El objetivo de una televisión pública como la nuestra es que se conozcan y se difundan las políticas públicas que se hacen en todas las instituciones, independientemente de la isla o del color que gobierne», explicó el administrador general. Toledo insistió en que convenios de este tipo cumplen con la función de «cohesión del territorio», permitiendo que las actividades de cada isla tengan su espacio de divulgación.

Apoyo a la formación y el pensamiento crítico

La colaboración entre ambos organismos prestará especial atención a la Universidad de Verano, un foro que busca generar una conciencia crítica entre los ciudadanos sobre la desinformación y la veracidad de las noticias en la era digital actual. Durante una semana, la Isla contará con la presencia de destacados ponentes que debatirán para ofrecer a la población las herramientas necesarias para identificar la información veraz en un entorno de crítica constructiva.

Además, esta edición marca un hito importante al unir por primera vez en esta cita a las dos universidades públicas canarias, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) y la Universidad de La Laguna (ULL), reforzando el nivel académico de la propuesta.

Con la renovación de este acuerdo, RTVC garantiza que el esfuerzo institucional por ofrecer formación de calidad y espacios de expresión artística para la juventud siga llegando a todos los hogares de Canarias a través de la televisión y la radio públicas.