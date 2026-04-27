La Plataforma de Afectados critica el desplazamiento de profesionales con plaza fija frente a compañeros con menos méritos y sin oposición aprobada

El colectivo médico de Canarias exige soluciones ante los ceses derivados de la convocatoria de estabilización de 2023. Los profesionales fijos denuncian hoy la falta de concursos de traslados previos para proteger sus puestos actuales. La resolución del conflicto laboral depende ahora de un dictamen del Tribunal Supremo ante el silencio del Servicio Canario de Salud.

Informa: Redacción Informativos RTVC

La Plataforma de Afectados denuncia irregularidades graves en el actual proceso de estabilización. Los médicos con plaza fija desde 2007 ven cómo compañeros con menos méritos ocupan sus puestos. Esta situación genera un profundo malestar en el sector de Atención Primaria.

El problema comenzó en 2023 con la nueva convocatoria de estabilización regional. El colectivo solicitó entonces un concurso de traslados previo para asegurar su ubicación. La administración ignoró esta petición y ahora han comenzado a ejecutar los ceses.

Vanessa Díaz, portavoz de la plataforma, destaca casos de pediatras desplazadas tras once años de servicio. La falta de transparencia agrava la incertidumbre de estos profesionales sanitarios. Los afectados reclaman el cumplimiento de los principios de igualdad y capacidad.

Denuncias de injusticia laboral

Carmen Hernández, médica de familia, define la situación actual como una injusticia absoluta para los médicos fijos. Los profesionales reciben los avisos de cese de un día para otro. Además, critican la falta de comunicados oficiales por escrito sobre estos cambios.

El Sindicato de Médicos de Tenerife apoya estas reivindicaciones de forma pública. Su secretario general, Levy Cabrera, critica que los nuevos fijos tengan prioridad de movimiento. El derecho a mejorar el destino desaparece para quienes ya superaron la oposición.

Los médicos se sienten desprotegidos ante la gestión del Servicio Canario de Salud. La estabilidad laboral de los veteranos peligra por una planificación administrativa deficiente. El colectivo exige justicia tras dieciocho años sin concursos de traslados.

Espera por el dictamen judicial

La Consejería de Sanidad prefiere no realizar declaraciones sobre este conflicto abierto. Sin embargo, el director del Servicio Canario de Salud ya recibió a la plataforma. Las reuniones de estos días no han aportado soluciones concretas al problema.

El futuro de los médicos de familia y pediatras depende del Tribunal Supremo. El alto tribunal debe dictaminar si el proceso respeta los derechos adquiridos. Los profesionales esperan una sentencia que devuelva la lógica al sistema sanitario.

Mientras llega el fallo, la tensión crece en los centros de salud canarios. La plataforma mantendrá sus protestas para visibilizar el desplazamiento de los fijos. La transparencia sigue siendo la principal demanda de los trabajadores afectados.